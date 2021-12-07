«Вместе на Рождество» – программа с участием Уильяма и Кейт

ITV будет транслировать событие

Члены королевской семьи присоединятся к герцогу и герцогине Кембриджским на концерте рождественских гимнов, где в том числе выступят певицы Элли Голдинг и Леона Льюис. Об этом пишет The Evening Standard.

Праздничное мероприятие Royal Carols: Together At Christmas, организованное Кейт Миддлтон, будет транслироваться на ITV в Рождественский сочельник. Начало передачи – в 19:30. Концерт «Вместе на Рождество» посвящен проблемам пандемии COVID-19 и проводится в честь людей и организаций, которые поддержали нацию во время кризиса.

Рождественскую программу откроет герцогиня. Капелла Вестминстерского аббатства споет рождественские гимны. Принц Уильям, британский паралимпийский чемпион Ким Дейбелл, а также ведущая Кейт Гарравей, чей муж Дерек Дрейпер провел год в больнице после заражения коронавирусом, будут читать рассказы. Певец Том Уокер представит свой новый рождественский сингл. Также будет исполнена композиция «To The Day», созданная по этому случаю поэтом и писателем Лемном Сиссе.

Пока неизвестно, кто еще из членов королевской семьи будет присутствовать на мероприятии. Эксперты полагают, что Кейт и Уильям возьмут с собой троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. В заявлении Кенсингтонского дворца говорится: «Невоспетые герои со всей страны были приглашены на концерт в знак признания их усилий и самоотверженной доброты в невероятно трудных обстоятельствах».