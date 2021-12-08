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Борис Джонсон объявил о новых ограничениях

Борис Джонсон объявил о новых ограничениях
Фото Flickr

План Б частично вступает в силу с пятницы

Глава британского правительства ужесточил меры по борьбе с коронавирусом в Англии на фоне опасений по поводу распространения варианта «омикрон». Выступая на пресс-конференции на Даунинг-стрит в среду вечером, премьер-министр объявил о мерах, предусмотренных планом Б, сообщает SkyNews.

По словам Джонсона, «становится все более очевидным», что «омикрон» «распространяется намного быстрее», чем предыдущий штамм «дельта», в связи с чем правительством предпринято следующее:

● С 13 декабря ковид-паспорта будут обязательны в «определенных условиях» для входа в ночные клубы и другие места, где собираются большие толпы.

Гражданам рекомендуется по возможности работать из дома в течение «ограниченного периода времени».

С 10 декабря масочный режим распространяется на большинство общественных мест, включая театры и кинотеатры. В барах и ресторанах ношение масок по-прежнему необязательно.

В среду был зафиксирован еще 131 случай заражения штаммом «омикрон». Общее количество достигло 568 эпизодов. Уже второй день подряд выявляется более 100 случаев заболевания новым вариантом. В Великобритании самое больше количество подтвержденных «омикронных» инфекций в Европе, и эксперты предупредили, что истинное число носителей нового штамма может достигать 2 500.

Тем не менее врачи из Норвегии, где произошла другая крупная вспышка «омикрона», заявили во вторник, что у больных наблюдаются только легкие симптомы. Главный медицинский советник президента США Джо Байдена Энтона Фаучи завяил, что имеющиеся на сегодняшний день данные свидетельствуют о том, что «омикрон» может быть «менее серьезным», чем «дельта».

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