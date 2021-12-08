﻿﻿﻿﻿﻿

Instagram ограничит доступ для заядлых пользователей

Instagram ограничит доступ для заядлых пользователей
Фото Flickr

Приложение само будет контролировать тайминг

Сервис сам предложит отдохнуть от себя тем, кто чересчур увлеченно листает свою ленту. Эта мера – лишь одна из нового пакета инструментов, которые вводятся для повышения безопасности приложения: среди них также родительский контроль и установка временных ограничений пользования для подростков. Новшества будут запущены в следующем году. Представителя Instagram цитирует The Independent. 

Глава Instagram Адам Моссери заявил, что новая функция Take A Break, которую запустили в Великобритании на этой неделе, разработана для того, чтобы «дать людям возможность принимать осознанные решения о том, как они проводят свое время».

Функция будет доступна для всех пользователей, но в Instagram особенно поощряют подростков – пользователей соцсети. Приложение даст им советы, как отвлечься от постоянного зависания на сайте, и предложит установить напоминания о перерывах. Моссери также объявил о введении дополнительной функции безопасности для подростков, которая отключает возможность отмечать или упоминать юзеров, которые не подписаны на них. Это последовало за мерой, принятой ранее в этом году, когда учетные записи юных пользователей были сделаны приватными по умолчанию, и сейчас взрослые лишены возможности отправлять им сообщения.

По словам Моссери, ряд новых функций «значительно улучшит опыт Instagram для подростков, родителей и опекунов». Он также заявил, что сервис разрабатывает функцию, которая будет подталкивать пользователей переходить к другой теме, если приложение заметит, что они слишком увлечены чем-то одним. Впрочем, возможно, это связано не с заботой о благополучии юзеров, а со стремлением показать им как можно больше рекламы.

profile-sample2
Борис Джонсон объявил о новых ограничениях
08-12-2021
profile-sample2
Оригинальные подарки в рождественской корзине
08-12-2021
profile-sample2
Великобритания: открытая как никогда
08-12-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.