Instagram ограничит доступ для заядлых пользователей

Приложение само будет контролировать тайминг

Сервис сам предложит отдохнуть от себя тем, кто чересчур увлеченно листает свою ленту. Эта мера – лишь одна из нового пакета инструментов, которые вводятся для повышения безопасности приложения: среди них также родительский контроль и установка временных ограничений пользования для подростков. Новшества будут запущены в следующем году. Представителя Instagram цитирует The Independent.

Глава Instagram Адам Моссери заявил, что новая функция Take A Break, которую запустили в Великобритании на этой неделе, разработана для того, чтобы «дать людям возможность принимать осознанные решения о том, как они проводят свое время».

Функция будет доступна для всех пользователей, но в Instagram особенно поощряют подростков – пользователей соцсети. Приложение даст им советы, как отвлечься от постоянного зависания на сайте, и предложит установить напоминания о перерывах. Моссери также объявил о введении дополнительной функции безопасности для подростков, которая отключает возможность отмечать или упоминать юзеров, которые не подписаны на них. Это последовало за мерой, принятой ранее в этом году, когда учетные записи юных пользователей были сделаны приватными по умолчанию, и сейчас взрослые лишены возможности отправлять им сообщения.

По словам Моссери, ряд новых функций «значительно улучшит опыт Instagram для подростков, родителей и опекунов». Он также заявил, что сервис разрабатывает функцию, которая будет подталкивать пользователей переходить к другой теме, если приложение заметит, что они слишком увлечены чем-то одним. Впрочем, возможно, это связано не с заботой о благополучии юзеров, а со стремлением показать им как можно больше рекламы.