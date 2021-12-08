Оригинальные подарки в рождественской корзине

Для многих из нас декабрь – пора выбора подарков. Разложенные под елкой коробки – неотъемлемая часть того неуловимого ощущения, которое обычно и называют праздничным настроением. Такие уж они, Новый год и Рождество: в эти дни чудес ждут не только дети, но и взрослые. И тут встает важный вопрос: как обеспечить близких этими самыми чудесами? Хорошо, если точно знаешь, что свекровь хочет новый миксер, а муж – часы определенной марки, но что делать, если готовых идей нет? Попробуем составить гид по покупке подарков, по возможности неочевидных.

Уик-энд

Подарить отпуск – это красиво, но сложно, долго и дорого. Поэтому советуем пойти по европейскому пути и подарить поездку на уик-энд – можно для двоих, а можно и с детьми. У наших соотечественников привычка к коротким поездкам на выходные не слишком прижилась, а вот среди тех, кто вырос в Западной Европе, они очень популярны. Два дня в Эдинбурге (там сейчас еще и снежок), на морском побережье в Дувре, в древнем Кентербери, в веселом Ливерпуле – почему нет? А там и границы вновь откроются – и можно поехать на выходные в любую точку Европы или подальше, но на выходные далеко летать не имеет смысла: много времени уходит на дорогу. И совсем необязательно выбирать огромный и дорогостоящий Париж: в Европе полно мест подешевле и поменьше, как раз на пару дней. Материальных следов такой подарок, может, и не оставит, зато нематериальных – эмоций и впечатлений – будет в избытке. Покупать билеты проще всего на сайтах авиакомпаний-дискаунтеров, они самые дешевые: я, например, совсем недавно купила билет в Германию за смешные £6.

Опыт

Если уж говорить об эмоциях и впечатлениях, то есть еще один очень интересный вариант подарков, среди выходцев из Восточной Европы тоже не слишком распространенный, – это подарок-опыт. Британцы называют эту категорию рождественских даров Gift experiences, чем объединяют очень разноплановые вещи. Прыжок с парашютом, полет на вертолете, воздушном шаре или спортивном самолете над Лондоном, возможность поездить на тяжелом грузовике, гоночном болиде или настоящем мотоцикле Harley-Davidson – это вещи, так сказать, очевидные. Но почему-то почти никому не приходит в голову, что подарку-опыту необязательно быть опасным, адреналиновым. Есть немало людей, мечтающих о чем-то мирном: научиться печь хлеб, смешивать коктейли, танцевать танго, готовить суши или играть в гольф, попробовать ездить на лошади, на велосипеде, на роликовых коньках, освоить азы йоги, медитации или карате (или все сразу, но это уже экстрим), начать вышивать крестиком, понять, наконец, чем сорта виски отличаются друг от друга или еще что-нибудь. Для всего этого сейчас есть курсы, обычные и онлайн. Отдельное место занимают релаксационные удовольствия – день в спа, трехчасовая сессия в салоне красоты, курс массажа и т. д.

Покупают все это в интернете, где много сайтов, специализирующихся на подобных дарах: их легко найти в Гугле по запросу «gift experiences».

Хендмейд

В Британии и не только так называют вещи, изготовленные не фабричным способом, а индивидуально. Если вам при этих словах вспоминаются исключительно пластилиновые бусы, изготовленные в подарок маме на уроках рукоделия в детском саду, то это в корне неверно. Большинство мастеров-хендмейдеров занимаются своим делом профессионально, и качество и сложность у их изделий соответствующие, подчас превосходящие фабричные. По разнообразию же хендмейд легко обойдет сетевой магазин. Можно найти вещи для любой сферы – от дома до офиса, из всевозможных материалов и разного уровня сложности. Выбор огромен! А самое главное достоинство изделий ручного изготовления – это их уникальность: все фабричные свитеры одинаковые, а те же свитеры, связанные вручную, будут различаться.

Больших сайтов для покупки хендмейда два: Ebay.co.uk и Etsy.co.uk . И если первый – это огромный всемирный рынок, где продают все и вся, то второй – специализированный ресурс, занимающийся продажей товаров ручной работы, самый крупный и самый старый из ныне существующих. Чтобы понять, что он собой представляет, достаточно один раз зайти на сайт и побродить по нему.

Подписка

Еще один интересный вариант – это членство или подписка. Таких в Британии существует огромное множество на любой вкус, и порадовать можно людей с самыми разными увлечениями. Кому-то подойдет подписка на обновления компьютерных игр, кому-то – на скидочные билеты на футбольные матчи, а кого-то порадует членство в обществе друзей галереи Института искусств Курто или Королевской Академии художеств. Я была искренне счастлива, когда мне на Новый год подарили годичное членство в обществе Ботанических садов Кью, которое давало неограниченный бесплатный вход в эти самые сады. Обществ в Британии очень много – литературных, кулинарных, садоводческих, театральных и концертных, спортивных и, в общем-то, каких угодно. Лучший способ подобрать подарочное членство – это спросить, какую возможность человеку хотелось бы регулярно получать, и купить подписку именно на нее. Искать такие вещи надо в профильных организациях – парках, клубах, сайтах для геймеров и т. д.

Антиквариат

Непривычно получать в подарок антиквариат. У многих моих знакомых это слово ассоциируется с чем-то дорогостоящим, но на самом деле в Англии продается множество симпатичных, но недорогих старинных предметов. В этом легко убедиться, побывав на любом антикварном рынке, из которых самый крупный – это лондонский Портобелло. Необычный, неформатный и уникальный предмет вполне можно купить за очень скромные деньги – от £5 и выше. Чайная пара викторианских времен, комодик 1920-х годов, столетняя шкатулка – цены на них будут различаться, но они не запредельно высокие. Взамен вы получите возможность преподнести что-то по-настоящему интересное и красивое. Такой подарок понравится не всем, но для любителей старины это отличный выбор. Кроме рынков, антикварные вещи продают благотворительные магазины и «багажниковые» распродажи; книги удобно искать в специализирующихся на букинистике магазинах (их очень много), а мебель – в благотворительных мебельных магазинах. Но самый крупный источник – это, конечно, все тот же Ebay: продается все, цены разные, эпохи тоже, а с продавцами можно и поторговаться.

Корзина

Если у вас много сводной британской родни, то кому-то из них можно подарить так называемый хампер (hamper, дословно – корзина) – набор продуктовых деликатесов, упакованный в нарядную корзинку. В России дарить еду, за исключением конфет и алкоголя, не принято, а вот в Англии это очень традиционный подарок. Традиция восходит к дохристианским временам, когда Британия была населена племенами, отмечавшими не Рождество, а Йоль. В ту пору еду дарили как пожелание процветания и здоровья. С тех пор подоплека забылась, а вот привычка сохранилась, и благодаря ей все супермаркеты страны в декабре полны красочных коробок с продуктовыми подарками. Хампер обычно включает бутылку вина или шампанского, мясные деликатесы, высококачественный сыр, хороший шоколад или коробку конфет – а остальное на усмотрение дарителя. В сезон их продают все магазины, особенно отличаются Waitrose и Marks & Spenser, но вообще такую корзинку легко собрать самостоятельно, подобрав содержимое целиком на свой вкус.

Домашние продукты

Они в Восточной Европе тоже считаются для подарка взрослому человеку чем-то не очень приличным: там это скорее гостинец для близкой подружки к субботнему чаепитию, чем подарок на Рождество для коллеги, – а вот в Западной очень ценятся. Большинство британцев напрочь разучились стряпать что-то сложнее яичницы, и для них домашнее варенье, самодельные конфеты или печенье – это что-то редкое и интересное. Для нас, умеющих готовить с детства, это большой плюс: литр варенья, разлитый в красивые баночки (их продают и Ebay, и Amazon), коробочка самодельных конфет (фруже, шоколадных, из сухофруктов – каких угодно), пакет домашнего сливочного печенья – и английская родня счастлива, заодно и детей побаловать можно.

Подготовила Елена Чернявская