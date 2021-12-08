Острова вокруг острова

Жизнь на острове представляется сказочной и удивительной: в сознании сразу возникают ассоциации с морем, пальмами, горячим песком.… Однако остров острову рознь. Жители Великобритании – островитяне. Пальмы и песок им только снятся, но жизнь на крупнейшем острове Европы от этого не менее удивительна. Как и то, что вокруг него расположено более 4 000 участков суши, больших и маленьких. Сегодня расскажем о наиболее интересных из них.

Уайт

Это, пожалуй, один из самых посещаемых туристами островов – и на то есть свои причины. Уайт находится в проливе Ла-Манш, историю свою ведет еще с ледникового периода. Изначально остров являлся частью материковой Европы, но из-за повышения уровня мирового океана был отделен от Великобритании проливами Ла-Манш и Те-Солент. Жизнь здесь течет размеренно и спокойно. Больше половины острова объявлено зоной уникальной природной красоты. Может, именно поэтому королева Виктория некогда выбрала для постройки своей летней резиденции именно Уайт. Для Виктории, Альберта и их большой семьи тут, вдали от шумной столицы, был возведен замок Осборн-хаус, который сейчас является самой популярной и посещаемой достопримечательностью острова. Это настоящий королевский дворец в итальянском стиле. В нем воспитывались многочисленные внуки королевы, включая будущую русскую императрицу Александру Федоровну. После смерти Альберта, как известно, Виктория вела весьма уединенный образ жизни и много времени проводила в этом замке. Здесь она и скончалась. Сейчас Осборн-хаус – это общедоступный музей, где каждый может увидеть покои королевы.

Другая знаменитая королевская резиденция на острове Уайт – замок Карисбрук. Построенный еще в 1100 году, он представляет собой средневековую крепость, которая неплохо сохранилась. Известным замок стал в 1647 году, когда в нем был заточен Карл I после проигрыша в английской гражданской войне. Монарх пробыл за решеткой 14 месяцев, после чего был переведен в замок Херста, где его судили и казнили. Младшая дочь королевы Виктории, принцесса Беатриса, была губернатором острова и превратила замок Карисбрук в летнюю резиденцию, а до этого основала в замке музей.

Но не только историческими памятниками славится остров: тут много живописных мест, одно из которых – белоснежные скалы Иглы. Три меловых образования примерно 30 метров в высоту некогда были мысом, скрывающимся в морской пучине. Под воздействием ветра и воды они оторвались от суши и сейчас выглядят самостоятельными скалами. Острые, ослепительно-белоснежные, они завораживают, отчетливо выступая на фоне ярко-синего моря. Это зрелище великолепно, особенно в солнечную погоду. На Иглы взобраться нельзя, но можно полюбоваться ими с соседнего холма.

Браунси

Недалеко от острова Уайт расположился Браунси, принадлежащий графству Дорсет. Его ширина всего 1 200 метров, а длина – 2 400 метров. Постоянных жителей нет, но его ежегодно посещают более 100 000 туристов. Что же их привлекает? В первую очередь, конечно, природа. Остров целиком охраняется и управляется Национальным фондом. На Браунси обитают уникальные животные, включая красных белок, которых редко где можно увидеть в Великобритании. Ни одна обыкновенная серая белка не ступала на остров, поэтому эта популяция здесь не представлена. Также встречаются редкие виды оленей, бабочек, улиток и другой фауны.

Главной исторической достопримечательностью является замок Браунси, построенный в 1545 году как форт Генриха VIII, защищавший залив Пул от французов. В форте пребывали 6 солдат, в распоряжении которых было 8 артиллерийских орудий. После того как угроза нападения французов миновала, замок оказался практически заброшен. Дочь Генриха VIII Елизавета от щедрости душевной подарила его своему фавориту Кристоферу Хаттону. Потом замок еще много раз переходил из рук в руки, впрочем, как и остров. В середине XIX века Браунси купил полковник в отставке Уильям Во, жена которого почему-то решила, что на острове есть залежи каолина. Любящий муж построил деревеньку для рабочих, которые перерыли буквально весь остров. К досаде Уильяма, каолина не нашли, а глина оказалась непригодной не только для производства фарфора (чем пара планировала заняться), но и даже для качественных керамических труб. В общем, так бы и продолжались мытарства Браунси, если бы он не попал в руки Мэри Бонэм-Кристи. Первым делом она изгнала всех рабочих с острова, а потом и вовсе закрыла его на 34 года! Ее называли «демоном острова», но это ее не смущало. Она принялась за восстановление здешней уникальной природы. В 1962 году она безвозмездно передала остров в ведение Национального фонда. Учитывая размер участка суши, развитие туристической инфраструктуры здесь прекращено. Но на острове есть и музей, и кафе, и даже торговый центр.

Линдисфарн

Несмотря на свою маленькую площадь – всего 5 квадратных километров, – остров знаменит своей богатой историей. Линдисфарн называют «Святой остров», так как здесь зародилось христианство. По легенде, новую веру сюда принес в 635 году святой Айдан, ирландский миссионер. Тут же был построен Линдисфарнский монастырь, некогда являвшийся центром евангелизма на севере Англии. Здесь Айдан прожил 16 лет. Самый знаменитый артефакт того времени – Линдисфарнское евангелие VIII века на латыни с великолепными иллюстрациями. Сейчас уникальное издание хранится в Британской библиотеке.

В XVI веке, когда Генрих VIII разгонял монастыри, Линдисфарнский постигла та же участь, и на острове построили замок, строительным материалом для которого послужили камни того самого монастыря. Замок находится на самой высокой точке острова и напоминает крепость, что неслучайно: на остров часто нападали, форт укрепили по полной и даже привезли орудия. Долгое время замок был в ведении береговой охраны, но позже его отреставрировали, и теперь его может посетить любой желающий.

Линдисфарн недаром называют приливным островом: приливы и отливы здесь происходят регулярно. Остров находится всего в 1,5 километрах от Ньюкасла, и до него легко можно добраться на автомобиле или даже пешком во время отлива. Здесь можно пройтись по древнему маршруту, известному как Путь паломников. Если все же не рассчитали время и прилив застал вас врасплох, укройтесь в специальных домиках-убежищах. Но лучше все-таки уточнить время приливов и отливов и без гида не выходить на тропу. Островитяне, все 180 человек, знают, когда удобнее всего перебраться на «большую землю».

Льюис-энд-Гаррис

Если хочется настоящей островной жизни, то следует отправиться к берегам Шотландии: там островов – как овец на здешних пастбищах. И самый большой из них – Льюис-энд-Гаррис. Настолько большой, что его площадь, все 2 178 квадратных километров, разделена на две части: равнинную, Льюис, и гористую – соответственно, Гаррис. Здесь и впрямь проходит каменная граница, которая исторически поделила земли клана Маклауд из Харриса и клана Маклауд из Льюиса.

На острове много памятников, свидетельствующих о существовании доисторического человека, главный из которых – Калланиш, ему более 5 000 лет. 13 вертикально стоящих камней, образующих круги, древнее, чем знаменитый Стоунхендж. Высота камней – от 1 до 5 метров, что делает Калланиш не таким популярным по сравнению с английским собратом. Историки предполагают, что камни были доисторической обсерваторией и, конечно же, ритуальным местом. Именно они вдохновили создателей сериала «Чужестранка» на создание модели волшебного места Крейг-на-Дун.

Также стоит посетить деревушку Гаренин. Ее еще называют «Деревня черных домов». 9 аутентичных построек с соломенной кровлей привлекают туристов и зимой, и летом. Здесь можно снять коттедж и окунуться в атмосферу Средневековья по полной.

Скай

Второй по величине остров Шотландии известен средневековыми замками и суровыми безлюдными пейзажами, а также легендами, преданиями и мифами. Его неофициальное название – «Шотландия в миниатюре»: безлюдные ландшафты, покрытые мхом, вересковые болота, таинственные скалы – вся эта красота манит иноземцев и своих туристов. История острова восходит к бронзовому веку. Позднее здесь появились ирландские племена, периодически на остров совершали набеги викинги, тут вели борьбу кланы Маклауд и Макдональд, происходили якобитские восстания против англичан… Все это наложило отпечаток на суровый характер острова.

Замок Данвеган – единственный уцелевший замок на Скае, обитель Маклаудов. Основателем замка-крепости в XIII веке был некто Лауд, прародитель клана. Изначально это была лишь оборонительная стена, но потом к ней стали пристраивать помещения. Нынешний вид замок приобрел в конце XVIII века после масштабной реконструкции. Внутри открыт музей, где можно увидеть реликвии клана, включая священное знамя. Самое удивительное, что замок является действующей резиденцией: его унаследовал Хью Магнус Маклауд, 30-й вождь клана Маклаудов, периодически тут проживающий. Сегодня Данвеган – это самый старинный обитаемый замок Шотландии.

Еще одна достопримечательность – построенный в XII веке замок Данскейт. Все, что от него осталось, – каменные руины. Тем не менее он привлекает туристов своей историей. Владельцы замка – клан Макдональд – контролировали береговую линию на случай незваных гостей. В XV веке замок захватили и разрушили войска шотландского короля Якова IV, разбившего сторонников клана Макдональд. Больше постройку восстановить не пытались.

Если вы очутились на острове, то обязательно стоит посетить Бассейны Фей. Это семь живописных водопадов неподалеку от леса Глен Бриттл. Добраться до них можно лишь по узкой тропе, но усилия того стоят: дух захватывает, когда перед глазами предстает невероятно красивый вид. Можно, конечно, и нырнуть в озеро – правда, вода здесь ледяная даже летом.

Купить остров

Островов вокруг Шотландии так много, что им стоит посвятить отдельную статью. А если желание жить на острове чересчур велико, то можно прикупить себе небольшой, как, например, Иннер-Холм. При максимальном отливе его площадь составляет всего 0,02 квадратных километра. До ближайшего города Стромнесс не более 500 метров. На острове есть дом с шестью спальнями и небольшими хозяйственными постройками и даже свое электричество, которое вырабатывает ветряк. Некогда тут был один-единственный житель, которому, видимо, хотелось уединения. Но с 2016 года остров выставлен на продажу всего за… £300 000. Причем при покупке одного острова второй получаешь в подарок: в акции участвует соседний необитаемый «малыш» Аутер-Холм. Так что есть реальная возможность стать владельцем собственного острова. Даже двух.

Подготовила Оксана Кеш