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Великобритания: открытая как никогда

Великобритания: открытая как никогда
Фото123rf.com
Анастасия Яковлева

Анастасия Яковлева

Во что вкладываются иностранные инвесторы в Соединенном Королевстве?

Сегодня страна более открыта для прямых инвестиций и сотрудничества с зарубежными бизнесменами, чем когда-либо. Об этом заявляют власти, привлекая крупный капитал. И хотя суммы денежных вложений из-за границы в связи с коронавирусом значительно упали, самих инвесторов с каждым днем становится все больше. Лондон остается финансовой столицей Европы: здесь находятся европейские штаб-квартиры почти 60% компаний из рейтинга Fortune 500. Кроме того, Британия сохраняет достаточно сильную национальную валюту и остается одним из самых важных европейских потребительских рынков. А недавно здесь был принят закон о национальной безопасности и инвестициях, который вступит в силу 4 января, – он дополнительно просигнализирует инвесторам об открытости страны. Итак, в какие секторы экономики направляют свои капиталы иностранцы и насколько эти вложения защищены английскими законами?

Чем интересна Британия?

Как показывают исследования, инвесторов, кроме прочего, особенно привлекают низкая процентная ставка и снижение стоимости фунта стерлингов.
Еще в марте прошлого года Банк Англии снизил базовую ставку до 0,1%, и это стало одним из факторов роста интереса инвесторов. Еще одним преимуществом для иностранных покупателей, желающих приобрести организации в королевстве, является снижение стоимости фунта: отношение к евро составляет почти 1:1.
Данные министерства международной торговли Великобритании показывают, что ведущие источники прямых иностранных инвестиций в Великобритании включают США (462 проекта в 2019–2020 годах), страны Северной Европы и Балтии (134), Индию (120), Германию (115), Францию (99), Китай и Гонконг (87), Италию (78), Австралию и Новую Зеландию (72) и Японию (65). Конечно, капиталы привлекаются благодаря сильной промышленной базе и географическому положению Великобритании. «Все эти преимущества подкреплены надежной нормативно-правовой базой и сильным кодексом корпоративного управления, который понятен международным инвесторам и обеспечивает определенную стабильность», – отмечает Тедж Парих, главный экономист Института директоров.
Университеты мирового уровня, расположенные по всей Великобритании, и высокая квалификация выпускников являются еще одним преимуществом. Кроме того, международные инвестиции привлекают стартапы в технологическом пространстве, которых стало особенно много появляться в последние пять-десять лет, а также британские финансовые и цифровые компании. Возобновляемая энергия – еще одна область роста для прямых иностранных инвестиций. «Когда в 2017 году правительство изложило свою промышленную стратегию, инвесторы увидели, что Великобритания планирует реинвестировать в свои дороги, железные дороги, цифровые сети, поселки и города, и это помогло привлечь иностранные инвестиции», – добавил Парих.
Сделки с иностранными инвестициями в низкоуглеродные секторы страны создадут около 30 тыс. рабочих мест. Речь идет о 18 новых сделках на сумму £9,7 млрд. Они включают в себя инвестиции в ветровую и водородную энергетику, экологически чистые дома и улавливание углерода. Как заявил премьер-министр Борис Джонсон, инвесторы осознали «огромный потенциал Великобритании для роста и инноваций» и готовы вкладывать капиталы.
«Все же за последние три года Брексита и политических изменений, которые подорвали репутацию страны и ее стабильность, инвесторам стало трудно ориентироваться в этих факторах, поскольку законы и правила Великобритании пересматриваются, чтобы заменить правила ЕС», – отметил Парих. А с прекращением свободы передвижения и, как следствие, ограниченным доступом к квалифицированным работникам в сочетании с существующей нехваткой талантов в областях STEM (наука, технология, инженерия и математика) «иностранные инвесторы знают, что существует риск того, что британская фирма не сможет иметь доступ к определенным навыкам», – заключил экономист.

ПИИ снизились

 Согласно отчету о мировых инвестициях за 2021 год, опубликованному ЮНКТАД, приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Великобританию снижается второй год подряд: всего $20 млрд в 2020 году по сравнению с $45 млрд в 2019 году (-57%). Инвестиции в акционерный капитал уменьшились на 35% – в основном из-за некоторых продаж (например, Swiss Re продала свою группу ReAssure компании Phoenix Group Holding за $4,2 млрд). Объем ПИИ в 2020 году составил около $2,2 трлн. Великобритания стала 16-м крупнейшим получателем глобальных потоков ПИИ, потеряв 5 позиций по сравнению с предыдущим годом. Брексит вызвал у некоторых инвесторов опасения по поводу увеличения торговых издержек с Европой и волатильности фунта стерлингов. Основными инвестиционными партнерами Соединенного Королевства (с точки зрения накопленных ПИИ) были США, британские офшорные Нормандские острова и остров Мэн, Нидерланды, Люксембург, Бельгия, Япония и Германия. Большая часть потоков ПИИ направляется в сектор финансовых услуг, профессиональные, научно-технические услуги, информационные технологии, торговлю и ремонт, а также транспорт.

Слияния и поглощения

Великобритания остается привлекательной для иностранных инвестиций, несмотря на Брексит: согласно исследованию, она занимает 5-е место в мире по привлекательности для сделок слияния и поглощения (на 2020 год). Финансовые технологии привлекают значительные инвестиции, а возобновляемые источники энергии являются потенциальным источником роста прямых иностранных инвестиций. В соответствии с отчетом бизнес-школы Лондонского университета, низкая процентная ставка и ослабление фунта стерлингов помогли Англии оставаться привлекательной в прошлом году даже в условиях неопределенности, связанной с Брекситом. Самыми же интересными рынками были США, Сингапур, Германия и Нидерланды.

123rf.com

Безопасность по-королевски

Одним из главных критериев, по которым инвесторы принимают решения, является, конечно же, безопасность инвестиций.
Недавно в закон о предприятиях были внесены поправки, на основании которых правительство может вмешиваться в определенные слияния. Изменения снизили юрисдикционные пороги для проверки слияний в трех конкретных секторах: искусственный интеллект, технология криптографической аутентификации и современные материалы. В апреле 2021 года законопроект о национальной безопасности и инвестициях получил королевское одобрение. Новый закон ввел четкий режим проверки инвестиций для компаний, стремящихся получить контроль над организацией или активом в чувствительных секторах, определенных правительством.
Как отметил лорд Калланан, министр по делам бизнеса, энергетики и корпоративной ответственности, МИД уже объявил о плане ребрендинга государственной компании CDC British International Investment, занимающейся инвестициями в развитие. Этот шаг стал одним из главных в рамках стратегии по углублению глобальных связей в сфере экономики, безопасности и развития.
Закон о национальной безопасности и инвестициях NSIA предоставит правительству новые полномочия по проверке деловых операций и вмешательству в поглощения и инвестиции иностранных компаний, если, по его мнению, существует риск для национальной безопасности. «Мы хотим поощрять свободную торговлю и инвестиции. Мы продолжаем видеть все более ухищренные угрозы нашему образу жизни, и NSIA призвано защищать нашу современную, ориентированную вовне экономику, – сказал Калланан. – Эти полномочия не повлияют на подавляющее большинство приобретений».
Закон, который может ретроспективно применяться к сделкам с 12 ноября 2020 года, предусматривает, что потенциальные зарубежные покупатели британских компаний, пакетов акций или интеллектуальной собственности в 17 отраслях, включая гражданскую ядерную промышленность, связь, инфраструктуру данных, искусственный интеллект и вычислительное оборудование, должны будут предупреждать новую правительственную структуру – подразделение инвестиционной безопасности – о предполагаемых сделках.
«Описание секторов нацелено на достижение баланса между нашей национальной безопасностью и одновременным поддержанием количества предприятий, подпадающих под действие требования об обязательном уведомлении, на соответствующем уровне», – сказал Калланан. По оценкам правительства, правила могут затрагивать от 1 000 до 1 800 сделок в год. Директора зарубежных компаний, которые этого не сделают, могут столкнуться с личными штрафами до £10 млн, или их предприятия могут заплатить штрафы в размере до 5% от годового оборота.
Генеральный директор ICAEW Майкл Изза сказал, что Соединенное Королевство предприняло трудный шаг по достижению баланса, выдвинув закон, направленный на то, чтобы подвергнуть иностранные инвестиции более тщательному анализу, в то же время гарантируя, что Великобритания остается одним из лучших мест в мире для ведения бизнеса: «Это знаменует собой скачок в регулировании и проведении многих сделок M&A, прямых инвестиций, инвестиций в инфраструктуру, венчурного капитала и сделок на рынке капитала, в которых участвуют британские компании». По словам эксперта, инвестиционная привлекательность имеет важное значение, поскольку страна продолжает восстанавливать экономику после пандемии: это жизненно необходимо для обеспечения зарубежных инвестиций, требуемых для финансирования перехода Великобритании к чистой нулевой экономике, как это изложено в стратегии правительства. Важность доверия иностранных и внутренних инвесторов к экономике королевства нельзя недооценивать.

Куда инвестирует сама Британия?

Правительство заявило, что Великобритания расширит размер и охват своего финансирования, чтобы обеспечить инвестирование миллиардов фунтов в инфраструктуру и технологии в странах Азии, Африки и Карибского бассейна.
«Слишком много стран оказались в долгах, связанных с инвестициями, привязанными к конкретным условиям, и мы хотим предоставить честную и надежную альтернативу, которая позволит этим странам расти», – отметила министр иностранных дел Лиз Трасс. По словам Трасс, к 2025 году на эти цели будет выделено £9 млрд. Наряду с продолжением текущих полномочий британской инвесторной компании CDC в Африке и Южной Азии, также планируется инвестировать в страны с низким и средним уровнем доходов в Индо-Тихоокеанском регионе и Карибском бассейне. Основанная в 1948 году компания CDC имеет инвестиции более чем в 1 000 предприятий в странах с развивающейся экономикой с общими чистыми активами в £6,8 млрд и портфелем в £5,2 млрд.
Трасс заявила, что Британия сосредоточится на инвестировании в переход других государств к чистой энергии и инфраструктуре, и ожидается, что со временем эти инвестиции также принесут торговые выгоды для королевства. «Мы должны помочь другим странам получить инвестиции, которые им необходимы, чтобы они могли твердо стоять на собственных ногах и иметь возможность расти», – добавила министр.

 

Частные инвесторы

Не только крупные компании вкладывают деньги в экономику Великобритании: согласно данным Управления национальной статистики, в конце 2021 года визы инвесторов получили 100 основных заявителей и 165 членов их семей, что является самым высоким показателем с начала эпидемии COVID-19, а также примерно на 50% больше, чем в прошлом квартале.
Фарзин Ядзи, специалист компании Shard Capital, рассказал, что по количеству одобренных заявлений Соединенное Королевство вернулось к уровню, который наблюдался до пандемии. В программе инвесторов, которая открылась в 2008 году, треть составляют китайцы, далее идут россияне (около 20%), американцы (чуть более 5%), остальные – гонконгцы и индийцы.
В третьем квартале 2020 года британские инвестиционные визы Tier-1 получили 96 основных заявителей и 172 члена семьи, которые привезли в страну более €211 млн. Число одобренных виз оказалось на 317% больше, чем в первом квартале, и на 96% больше, чем за аналогичный период 2019 года, по данным Investment Migration Insider.

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