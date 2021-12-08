Во рву лондонского Тауэра устроят «суперцветение»

Замок украсят к платиновому юбилею королевы

Лондонский Тауэр объявил об особом мероприятии, которое состоится в исторической крепости в 2022 году. В рамках акции Superbloom ров, окружающий средневековое укрепление, будет засажен десятками тысяч диких цветов, чтобы создать эффектное зрелище на все лето. Это станет редкой возможностью для жителей Лондона и гостей города увидеть сельский луг в самом центре столицы, пишет Time Out London.

Superbloom переводится как «суперцветение» – таким термином ботаники называют явление, свойственное для пустыни, тундры или высокогорья, когда в короткий период благоприятных условий растения начинают буйно цвести. Инсталляция в Тауэре создается в ознаменование Платинового юбилея королевы в 2022 году – 70-летия пребывания Ее Величества на троне.

Весной агрономы посеют во рву крепости 20 млн семян тщательно отобранных полевых цветов, и с июня по сентябрь картина будет меняться согласно жизненному циклу этих растений. Обозреватель журнала сравнивает это с очень медленным фейерверком без взрывов и дыма. Композиция будет дополнена скульптурами и звуковыми эффектами, а также привлечет пчел, бабочек и тех, кто ими питается.

Акция Superbloom восходит к инсталляции 2014 года «Кровавые земли и красные моря», в рамках которой 800 тыс. керамических маков были «высажены» во рву в ознаменование столетия начала Первой мировой войны. Это потрясающее и трогательное произведение ландшафтного дизайна привлекло десятки тысяч посетителей. «Суперцветение» откроется 1 июня и продлится до 18 сентября. Билеты уже в продаже.