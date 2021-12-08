﻿﻿﻿﻿﻿

Во рву лондонского Тауэра устроят «суперцветение»

Во рву лондонского Тауэра устроят «суперцветение»
Фото pixabay

Замок украсят к платиновому юбилею королевы

Лондонский Тауэр объявил об особом мероприятии, которое состоится в исторической крепости в 2022 году. В рамках акции Superbloom ров, окружающий средневековое укрепление, будет засажен десятками тысяч диких цветов, чтобы создать эффектное зрелище на все лето. Это станет редкой возможностью для жителей Лондона и гостей города увидеть сельский луг в самом центре столицы, пишет Time Out London.

Superbloom переводится как «суперцветение» – таким термином ботаники называют явление, свойственное для пустыни, тундры или высокогорья, когда в короткий период благоприятных условий растения начинают буйно цвести. Инсталляция в Тауэре создается в ознаменование Платинового юбилея королевы в 2022 году – 70-летия пребывания Ее Величества на троне. 

Весной агрономы посеют во рву крепости 20 млн семян тщательно отобранных полевых цветов, и с июня по сентябрь картина будет меняться согласно жизненному циклу этих растений. Обозреватель журнала сравнивает это с очень медленным фейерверком без взрывов и дыма. Композиция будет дополнена скульптурами и звуковыми эффектами, а также привлечет пчел, бабочек и тех, кто ими питается.

Акция Superbloom восходит к инсталляции 2014 года «Кровавые земли и красные моря», в рамках которой 800 тыс. керамических маков были «высажены» во рву в ознаменование столетия начала Первой мировой войны. Это потрясающее и трогательное произведение ландшафтного дизайна привлекло десятки тысяч посетителей. «Суперцветение» откроется 1 июня и продлится до 18 сентября. Билеты уже в продаже.

profile-sample2
Борис Джонсон объявил о новых ограничениях
08-12-2021
profile-sample2
Оригинальные подарки в рождественской корзине
08-12-2021
profile-sample2
Великобритания: открытая как никогда
08-12-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.