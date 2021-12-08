Восстанавливаем кожу: увлажнение, питание, баланс

В сезон переменчивой погоды, когда нам снова приходится носить маски в общественных местах и транспорте, кожа невероятно страдает: многие заметили появление сухости, повышенной чувствительности, воспалений, а также потерю упругости и эластичности. Как вернуть сияние и красоту коже лица? И главное, какие косметические средства выбрать?

Нежное очищение и пребиотики

By Sarah London Festive Facial Favourites

£95 (£76 по скидке на сайте) // bysarahlondon.com

Эти бестселлеры идеально подходят для любого возраста и типа кожи. Они питают кожу и делают ее гладкой, а также придают ей сияние.

Balancer Oil-to-Milk (100 мл)

Очистить кожу от загрязнений, макияжа и средств с SPF поможет увлажняющее масло, которое при контакте с водой превращается в нежное молочко. Благодаря маслу семян малины кожа становится чистой, но не пересушивается.

Reviver Hydrating Mist (50 мл)

Этот пребиотический коктейль гармонирует с микробиомом кожи, успокаивая раздражение и насыщая ее влагой. Главный ингредиент – пустынная роза: согласно научным исследованиям, растение увеличивает уровень увлажненности на 71% всего за 24 часа.

Hero Facial Oil (30 мл)

В состав средства входят питательные, успокаивающие и восстанавливающие ингредиенты, такие как масла сладкого миндаля, семян тыквы и косточек абрикоса.

Начните с очищающего средства Balancer Oil-to-Milk Cleanser, которое восстанавливает кожу и отлично смывает макияж. Затем распылите увлажняющий спрей с пребиотиком Reviver Hydrating Mist. Завершить процедуру можно с помощью масла для лица Hero Facial Oil. Для этого возьмите 3–4 капли масла, разотрите их в ладонях и нежными массирующими движениями нанесите на кожу лица, шеи и зоны декольте.

Суперувлажнение и упругость

Pietro Simone Dewy Reboot

£85 за 60 мл // feelunique.com

Мультифункциональная сыворотка с технологией Photo-Glow и Skin Barrier Drone Delivery, с мощным стабильным витамином C, комплексом глутатиона, четырехмерной гиалуроновой увлажняющей системой и передовой технологией защиты кожи от загрязнений обеспечивает интенсивную перезагрузку эпидермиса. Биоинженерные пептиды работают по принципу фотомодуляции, заставляя эпидермис преобразовывать световую энергию в энергию клеток, делая кожу сияющей. Они также усиливают синтез гиалуроновой кислоты, избирательно воздействуя на фибробласты. 100%-я стабилизированная аскорбиновая кислота в сочетании с субмикрометрическими частицами золота и глутатионом помогает бороться со свободными радикалами, неровным тоном и пигментными пятнами.

Четыре структуры гиалуроновой кислоты восстанавливают кожу, удерживая и связывая влагу в различных слоях эпидермиса. Экстракт маррубия защищает кожу, удаляя токсичные окислители, улучшает текстуру и снижает вероятность появления черных точек. Улучшенный пробиотический комплекс восстанавливает защитные механизмы кожи, успокаивает раздражение, укрепляет защитный барьер кожи и максимально увлажняет ее.

Сыворотка подходит для всех типов кожи, в том числе для чувствительной. Средство особенно эффективно в уходе за проблемной кожей: тусклой, с неровным тоном, обезвоженной, с гиперпигментацией.

Как использовать Dewy Reboot: нанесите 1–2 капли на кончики пальцев, чтобы избежать ненужного поглощения продукта кожей рук, и осторожно вотрите легкими массирующими движениями в кожу лица, шеи и зоны декольте. Сыворотку также можно использовать в области вокруг глаз.

Organza 24k Gold Elixir OUD

£53,99 за 30 мл// organzanaturalskincare.com

Средство помогает при угревой сыпи, пигментации и других проблемах, регенерируя кожу с помощью уникальной смеси Organza, в состав которой входят 11 эфирных масел. Также в ней содержатся золото (24 карата), масло уда, арганы и витамин Е (антиоксидант). Эти компоненты освежают кожу, устраняя видимые признаки старения.

Уникальная сыворотка на основе уда (агара) одинаково хорошо работает на всех типах кожи и решает сразу несколько проблем: борется с прыщами и пигментацией, усиливает регенерацию эпидермиса. 24-каратное золото успокаивает воспаления, уменьшает покраснения и защищает от свободных радикалов, которые приводят к появлению морщин. Ионы, присутствующие в золоте, помогают стимулировать клетки и сосуды для улучшения кровообращения, усиливая метаболизм и способствуя выведению шлаков. А в сочетании с маслом уда они увеличивают выработку коллагена, увлажняют и защищают кожу от негативного воздействия окружающей среды.

Перед использованием встряхните флакон и нанесите несколько капель на чистую сухую кожу. Использовать сыворотку нужно ежедневно, утром или на ночь.

Dermaworks Pure Radiance Advanced Daily Moisturiser

£16,95 за 50 мл // dermaworks.co.uk

Этот мощный антивозрастной крем для лица с про-коллагеном создан специально для избавления от морщин. Мощные натуральные антивозрастные ингредиенты, мультивитамины и суперувлажняющая гиалуроновая кислота помогают разглаживать морщины, осветлять кожу, делать ее упругой, молодой и сияющей.

Бальзамы для лица: восстановление и питание

Бальзамы для лица – это богатейший источник питательных веществ для вашей кожи, сочетающий в своем составе масла растительного происхождения и масла, богатые омега-кислотами и фитостерином.

Jane Scrivner Morning Barrier Balm

£49 за 50 мл // janescrivner.com

Утренний бальзам – это, по сути, полезный смузи на завтрак для вашей кожи, корректирующий тон, снимающий воспаление, интенсивно питающий кожу и укрепляющий ее защитные функции в течение всего дня.

Органическое масло манго, богатое незаменимыми жирными кислотами (EFA), подтягивает, наполняет и успокаивает кожу. Органический овес, бузина, ядра сливовых косточек и масло черной смородины увлажняют, успокаивают и способствуют эластичности и регенерации кожи. Органические масла тигрового ореха и рисовых отрубей, богатые омега-кислотами, восстанавливают сухую и чувствительную кожу.

Наносите на очищенную кожу самостоятельно или после сыворотки вместо масла для лица.

Jane Scrivner Overnight Recharge Balm

£54 за 50 мл // janescrivner.com

Роскошный ночной бальзам с суперингредиентом – маслом нима (Azadirachta indica), который еще называют «деревенским аптекарем». Масло широко используется благодаря защитным и регенерирующим свойствам. Бальзам отлично работает на любой коже и справляется с целым рядом проблем, особенно хорошо заметен результат на тусклой, обезвоженной коже. Средство прекрасно восстанавливает поврежденную кожу во время сна и будет просто незаменимо зимой!

Также в составе:

– масло аукуба – обладает противовоспалительными и антисептическими свойствами, помогает восстановить, тонизировать и увлажнить сухую и склонную к образованию морщин кожу;

– масла манго и авокадо – интенсивно увлажняют, подтягивают и укрепляют кожу;

– масла граната, облепихи и косточек сливы – насыщают эпидермис витаминами, минералами и липидами.