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«Мир Стоунхенджа» откроется в Британском музее

«Мир Стоунхенджа» откроется в Британском музее
Фото commons.wikimedia.org

В центре внимания – бронзовый век 

В феврале 2022 года флагманский музей Великобритании откроет выставку, посвященную древней истории. Здесь будет представлено более 430 экспонатов, рассказывающих об эпохе Стоунхенджа. 250 объектов переданы во временное пользование учреждениями шести европейских стран и Англии. Они впервые будут экспонироваться в Соединенном Королевстве, сообщает The Guardian.

Цель Британского музея состоит в том, чтобы поставить построенный 4 500 лет назад каменный памятник, одну из самых узнаваемых достопримечательностей Европы, в контекст времени, когда произошли огромные социальные и технологические изменения.

«Все знают об английских мегалитах, но мало кто представляет себе строителей Стоунхенджа и их время. Мы собираемся распутать этот клубок и контекстуализировать памятник», – заявил Нил Уилкин, куратор «Мира Стоунхенджа».

Среди экспонатов – так называемый небесный диск из Небры, которому 3 600 лет, прибывший из музея Галле в Германии. Обнаруженный искателями сокровищ в 1999 году бронзовый диск покрыт сине-зеленым налетом, а его золотые символы, как полагают, олицетворяют солнце, луну и звезды. «Это самое раннее конкретное изображение космоса в мире, удивительный объект, который заслуживает внимания. В нем заключена ключевая астрономическая информация», – сказал Уилкин.

Другой экспонат с континента – золотая шляпа из музея в германском Шпайере. Это «магический артефакт», украшенный солярными символами. Еще один головной убор, золотой конус Авантона, приедет в Лондон из музея под Парижем. «Некоторые люди считали, что эти шляпы представляют собой астрономические календари, другие полагали, что они давали их носителям определенный статус – может быть, их надевали жрецы или жрицы солнечного культа», – отметил Уилкин.

Также на выставку в Британский музей прибыл деревянный памятник под названием Сихендж («морской Стоунхендж»), который нашли на пляже Норфолка в 1998 году, когда он показался из-под зыбучих песков, хранивших его 4 000 лет.

«Люди склонны считать Стоунхендж чем-то типично британским, но на самом деле тогда вся Европа представляла собой мир взаимосвязей и взаимодействий. Мы хотим показать, что невозможно понять Стоунхендж без понимания его европейских ровесников», – подытожил Уилкин.

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