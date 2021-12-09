Борис Джонсон извинился за вечеринку

Советница премьера уходит в отставку

Глава британского правительства предстал перед парламентариями, разгневанными сообщениями о рождественской вечеринке, которая состоялась на Даунинг-стрит 18 декабря 2020 года в разгар зимнего локдауна. Он явился на слушания после того, как было обнародовано видео, на котором сотрудница аппарата премьер-министра со смехом и шутками отвечает на вопросы о празднике. Борис Джонсон, которого цитирует Sky News, заявил, что «понимает гнев» людей, которые видят кадры с работниками офиса премьер-министра, якобы смеющимися над ограничительными мерами: «Я тоже был в ярости, когда увидел эти кадры».

«Я могу понять, насколько раздражает мысль, что люди, которые устанавливают правила, не соблюдают их сами», – отметил премьер-министр. Джонсон принес извинения, тем не менее он продолжает утверждать, что его «неоднократно заверяли», будто никакой вечеринки не было.

Премьер распорядился провести внутреннее расследование и добавил, что он готов нести полную ответственность за действия правительства. Лидера лейбористов сэра Кейра Стармера это не убедило: он вновь заявил, что глава правительства «держит нацию за дураков». Другой член парламента, врач Розена Аллин-Хан, спросила Джонсона, как ему спится по ночам.

Напомним: в Сети оказалось прошлогоднее видео с участием сотрудницы аппарата премьер-министра Аллегры Стрэттон. Она готовилась вести брифинги по ситуации с коронавирусом и проходила тренинг. Ее коллеги изображают журналистов и задают ей вопросы о соблюдении карантинных ограничений на Даунинг-стрит, а она иронично отвечает на них. На вопрос о «вечеринке в пятницу» Стрэттон, смеясь, говорит: «Ушла домой. А какого ответа вы ждете?» Коллеги советуют ей ответить, что это была не вечеринка, а «просто сыр и вино».

Реакция граждан Британии на рождественскую вечеринку была бурной. СМИ публикуют рассказы людей, которые виделись со своими близкими в последний раз в тот день, когда на Даунинг-стрит веселились сотрудники аппарата правительства. Несколько граждан записали в адрес Джонсона гневное видеообращение.

После заявления главы правительства Стрэттон подала в отставку под объективами телекамер. Едва сдерживая слезы, советница Джонсона принесла извинения жителям Британии. Однако это не спасет аппарат премьер-министра от парламентского расследования, которое возглавит секретарь палаты общин Саймон Кейс.