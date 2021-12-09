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Объявлен лайн-ап фестиваля Reading & Leeds на 2022 год

Объявлен лайн-ап фестиваля Reading & Leeds на 2022 год
Фото commons.wikimedia.org

Список участников составлен без гендерного перекоса 

На каждой площадке будет по две основные сцены. На парном фестивале выступят шесть хедлайнеров: Dave, Arctic Monkeys, Rage Against the Machine, Megan Thee Stallion, Bring Me the Horizon и Холзи. Далее в перечне фигурируют Glass Animals, Wolf Alice, Polo G и другие зумеры, играющие поп, рок и рэп, сообщает The Guardian. 

Благодаря участию Megan Thee Stallion и Холзи, а также Little Simz, PinkPantheress и Griff лайн-ап в некотором роде компенсировал перекос в сторону исполнителей-мужчин, который долгое время был характерной чертой фестиваля. В последний раз артистка или группа, возглавляемая женщиной, была хедлайнером на Leeds & Reading в 2014 году – это были американцы Paramore.

Rage Against the Machine должна была выступить в 2020 году, но фестиваль был отменен из-за пандемии. Появление Arctic Monkeys, последовавшее за включением группы в ранее объявленные лайн-апы европейских фестивалей, связано со слухами о том, что в последние месяцы коллектив записывал новый альбом.

Фестиваль состоится 26–28 августа 2022 года. Билеты поступят в продажу 10 декабря.

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