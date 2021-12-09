Многодетный отец-одиночка продал военные награды от безденежья

Заработок составил £150 тысяч

Королевский морской пехотинец, известный своей храбростью в бою, продал 7 правительственных наград, чтобы «улучшить условия жизни» своих детей. Историю 43-летнего сержант-майора Джона Томпсона рассказывает Би-би-си.

Отец-одиночка из Девона, воспитывающий троих детей, служил в Северной Ирландии, Афганистане и Ираке. В королевскую морскую пехоту он поступил в 1998 году. В 2003-м военнослужащий получил медаль за исключительную храбрость после того, как спас товарищей, оказавшихся в окружении сил неприятеля в иракском Эль-Яхуди. В 2007 году его рота попала в засаду талибов в провинции Гильменд в Афганистане. Томпсон открыл огонь по противнику, сосредоточив внимание на себе, и его «самоотверженные и мужественные действия» привели подразделение к победе. За это морпех получил Крест выдающейся доблести (CGC) – награду, которая всего на один уровень ниже Креста Виктории.

Сейчас он вынужден продать награды. «Я единственный родитель троих детей, вырученные деньги позволят мне предоставить им наилучшие возможности. Быть отцом – это самая важная роль, которую я когда-либо выполнял. Я не осознавал этого в полной мере, когда бегал по Ираку и Афганистану», – заявил Томпсон.

Перед продажей он сказал: «Главное для меня – не медали, а то, что мои дети знают: их папа – герой».

Аукционисты Dix Noonan Webb оценили медали в сумму от £120 тыс. до £140 тыс., но они были проданы за £150 тыс.