Ученые нашли останки распятого человека эпохи Древнего Рима

Это первое материальное подтверждение такой казни на островах

Британские археологи впервые обнаружили на территории Соединенного Королевства скелет распятого мужчины. Об этом сообщила исследовательская компания Albion Archaeology, передает The Telegraph.

«При проведении плановых раскопок в деревне Фенстентон графства Кембриджшир наши специалисты обнаружили скелет человека 25–35 лет с признаками заболеваний зубов и артрита, характерных для захороненных здесь людей. 12 найденных рядом гвоздей позволяют сделать вывод, что тело мужчины поместили на доску или похоронные дроги, однако 13-й гвоздь проходит горизонтально сквозь пяточную кость», – говорится в заявлении Albion Archaeology.

В сообщении также отмечается, что в кости было найдено и менее глубокое отверстие, и это позволяет исключить случайный характер повреждения: вероятно, ногу несчастного удалось пробить не с первого раза. Состояние его костей наводит на мысль, что он, скорее всего, был рабом, которого хозяин регулярно наказывал.

Останки были обнаружены в 2017 году при изучении площадки перед строительством жилого дома. Согласно радиоуглеродному датированию, человек умер между 130 и 337 годами н. э.

Это первый наглядный пример распятия в стране. До находки британских археологов в мире было известно лишь о трех скелетах эпохи Древнего Рима с повреждениями, характерными для такой казни. По словам ученых, чаще всего приговоренных просто привязывали к кресту. Если же использовались гвозди, то после смерти приговоренного их извлекали из тела из-за дороговизны металлов в ту эпоху. В случае образца из Кембриджшира вынуть гвоздь из кости помешало то, что он погнулся.