﻿﻿﻿﻿﻿

Ученые нашли останки распятого человека эпохи Древнего Рима

Ученые нашли останки распятого человека эпохи Древнего Рима
Фото Flickr

Это первое материальное подтверждение такой казни на островах

Британские археологи впервые обнаружили на территории Соединенного Королевства скелет распятого мужчины. Об этом сообщила исследовательская компания Albion Archaeology, передает The Telegraph. 

«При проведении плановых раскопок в деревне Фенстентон графства Кембриджшир наши специалисты обнаружили скелет человека 25–35 лет с признаками заболеваний зубов и артрита, характерных для захороненных здесь людей. 12 найденных рядом гвоздей позволяют сделать вывод, что тело мужчины поместили на доску или похоронные дроги, однако 13-й гвоздь проходит горизонтально сквозь пяточную кость», – говорится в заявлении Albion Archaeology. 

В сообщении также отмечается, что в кости было найдено и менее глубокое отверстие, и это позволяет исключить случайный характер повреждения: вероятно, ногу несчастного удалось пробить не с первого раза. Состояние его костей наводит на мысль, что он, скорее всего, был рабом, которого хозяин регулярно наказывал. 

Останки были обнаружены в 2017 году при изучении площадки перед строительством жилого дома. Согласно радиоуглеродному датированию, человек умер между 130 и 337 годами н. э.

Это первый наглядный пример распятия в стране. До находки британских археологов в мире было известно лишь о трех скелетах эпохи Древнего Рима с повреждениями, характерными для такой казни. По словам ученых, чаще всего приговоренных просто привязывали к кресту. Если же использовались гвозди, то после смерти приговоренного их извлекали из тела из-за дороговизны металлов в ту эпоху. В случае образца из Кембриджшира вынуть гвоздь из кости помешало то, что он погнулся.

profile-sample2
Объявлен лайн-ап фестиваля Reading & Leeds на 2022 год
09-12-2021
profile-sample2
Ученые нашли останки распятого человека эпохи Древнего Рима
09-12-2021
profile-sample2
Многодетный отец-одиночка продал военные награды от безденежья
09-12-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.