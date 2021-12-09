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Вакцина бессильна перед «омикроном»?

Вакцина бессильна перед «омикроном»?
Фото pixabay

Результаты исследований пока неутешительны 

Первые лабораторные тесты нового варианта коронавируса в Южной Африке показали, что антитела, которые человеческий организм вырабатывает после вакцины Pfizer, могут быть в 40 раз менее эффективными против варианта «омикрон» по сравнению с исходным штаммом COVID-19. Об исследовании сообщает SkyNews.

«Несмотря на то что его способность ускользать от вакцинных антител значительна, она не полная, и это хорошие новости», – говорит профессор Алекс Сигал, вирусолог из Африканского научно-исследовательского института здравоохранения, который возглавляет команду, проводящую тесты.

Однако исследование показало: антитела людей, которые были ревакцинированы, а также инфицированы коронавирусом естественным путем, все же эффективны против «омикрона», и это позволяет предположить, что бустерные уколы могут принести пользу.

Способность «омикрона» «скрываться» от вакцины оказалась в 5–10 раз выше, чем у бета-варианта, о котором также впервые сообщили в Южной Африке. Профессор Сигал считает, что новый штамм обладает как противоиммунным механизмом, так и большей заразностью по сравнению с другими разновидностями.

Важно отметить, что это предварительное исследование, поскольку в его ходе был изучен выращенный в лаборатории живой вирус, который был протестирован на образцах крови всего 12 вакцинированных людей. Оно не может рассказать многого о том, насколько эффективными будут прививки для предотвращения инфекции или дальнейшей передачи «омикрона» в реальном мире.

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