Борис Джонсон стал отцом в седьмой раз

Многодетный премьер виртуозно меняет подгузники

Дочь главы правительства появилась на свет в одной из больниц Лондона 9 декабря. Пресс-секретарь Бориса Джонсона и его жены Кэрри сообщил, что мать и новорожденная чувствуют себя хорошо, пишет Би-би-си.

57-летний Борис Джонсон женился в мае 2021 года. К тому моменту у них с Кэрри уже был общий сын Уилфред. Жена политика объявила о беременности в июле в своем Instagram-аккаунте. Кэрри также признавалась, что в начале этого года у нее случился выкидыш.

Это седьмой ребенок политика и уже второй рожденный за время, что он занимает пост премьер-министра. Борис Джонсон редко рассказывал о личной жизни и только в сентябре все же сообщил, что у него шестеро детей. В 1993 году он, тогда еще журналист The Daily Telegraph, женился на Марине Уилер, дочери телеведущего сэра Чарльза Уилера, и прожил с ней 25 лет. От этого брака у него четверо детей. В 2007 году у него родилась внебрачная дочь.

Джонсон заявлял, что быть многодетным отцом – сложная работа, однако любовь, которую он получает взамен, все окупает. Также он добавил, что за всю жизнь поменял младенцам немало подгузников.

Лидер оппозиции лейборист сэр Кейр Стармер поздравил супругов с рождением дочери: «Желаю вашей семье здоровья и счастья». Счастливая новость пришла в семью Джонсона в непростые для него времена. В течение ноября и декабря он и партия тори регулярно оказываются в центре скандалов. В адрес политика звучат обвинения в потворстве коррупции и нарушении ковидных ограничений.

Представитель премьер-министра сказал: «Джонсону необходимо время, чтобы побыть с семьей после рождения дочери, но он по-прежнему будет заниматься государственными делами и ответит на вопросы журналистов на пресс-конференции на следующей неделе».