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Глава шотландского правительства призвала отказаться от прав на вакцину

Глава шотландского правительства призвала отказаться от прав на вакцину
Фото Flickr

Прививки должны добраться до бедных стран

Никола Стерджен призвала премьер-министра Великобритании поддержать временный отказ от прав интеллектуальной собственности на прививки от коронавируса, что, по ее словам, увеличит их количество в беднейших государствах. Послание цитирует The Independent. В письме первого министра Борису Джонсону говорится, что этот шаг поддержит развивающиеся страны в их борьбе с COVID-19 и будет означать, что Великобритания присоединится к более чем 100 другим странам в поддержке временной приостановки прав.

«Отказ от прав облегчит критически важный доступ к патентам, технологиям и ноу-хау, что позволит расширить производство и распространение вакцин в развивающихся странах. Вакцины распределялись неравномерно: по состоянию на декабрь 2021 года только 6,2% людей в странах с низким уровнем доходов получили хотя бы одну дозу», – сказала Стерджен.

Она полагает, что обеспечение справедливого доступа к запасам вакцины имеет важное значение для защиты как можно большего числа людей в кратчайшие сроки. «Исключительные обстоятельства, представленные пандемией COVID-19, требуют использования всех доступных мер, чтобы положить конец этому кризису», – заявила первый министр. Признавая, что программа вакцинации во всех четырех странах Великобритании «имела большой успех», она добавила, что только высокий уровень вакцинации во всем мире сможет защитить от этой пандемии.

«Давление на Бориса Джонсона с тем, чтобы он поддержал приостановление действия патентов на вакцины против коронавируса, растет, и настало время, чтобы он наконец поставил здоровье людей во всем мире выше прибылей фармацевтических компаний», – подытожила Стерджен. 

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