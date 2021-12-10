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Камденская галерея приглашает на выставку русского современного искусства

Камденская галерея приглашает на выставку русского современного искусства
ФотоМаруся Борисова (Севастьянова) (design.hse.ru)

На Through the Eyes of Russia представляют молодых художников России

Куратор Анна Нестеренко (Parrot Gallery) подготовила для Камденской галереи собрание современного российского искусства максимально широкого спектра. Некоторые из художников, участвующих в выставке Through the Eyes of Russia, такие как Кирилл Кто и Маруся Борисова (Севастьянова), давно снискали признание у российских арт-критиков, другие являются членами активистских объединений.

Сфера современного русского искусства с каждым годом активно расширяется, влияет на развитие новых практик; сюда включаются все элементы общественной жизни в современной России, других постсоветских странах и государствах далеко за их пределами. Современные российские художники взаимодействуют с искусством прошлого, смешивая традиции разных эпох и порождая совершенно новые смыслы, изобретая собственные подходы, отличающие их от арт-сферы Запада, поднимая темы, незнакомые иностранной аудитории. С глобализацией современного мира и возрастающим влиянием стран и художественных направлений друг на друга мир современного искусства включает в себя все больше регионов, образуя сетчатую структуру, в которой центр и периферия динамично сменяют друг друга.

Современные художники из европейских стран уделяют больше внимания восточным соседям и их культуре, однако лишь некоторые русские мастера стали широко известны за рубежом. Поэтому, чтобы познакомить лондонскую арт-публику с актуальным российским искусством, Parrot Fine Arts привозит в Лондон групповую выставку мультидисциплинарных современных художников со всей России, каждый из которых отличается ярким стилем и высоким уровнем мастерства.

На выставке представлены работы следующих художников:

– Маруся Борисова (Севастьянова);
– Ира Мир;
– Фрим;
– Алишер Кушаков;
– Кирилл Кто;
– Юлия Кернер;
– Маргарита Годгельф;
– Виола Севостьянова;
– Елизавета Глушкова;
– Даша Мальцева;
– Оля Австрейх;
– Маша Даниловская;
– Андрей Шусталов;
– Люда Форесман.

КОГДА: 3–21 декабря, с 11:00 до 18:00
ГДЕ: 174 Royal College Street, Camden, London NW1 0SP

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