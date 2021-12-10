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Полиция предотвратила 7 терактов с начала пандемии

Полиция предотвратила 7 терактов с начала пандемии
Фото 2017 SOPA Images

Граждан призвали к бдительности

Полиция отчиталась о контртеррористической работе. Согласно заявлениям правоохранителей, им удалось предотвратить 7 террористических атак на «поздней стадии». Общественность предупреждают, чтобы она была «бдительной» в течение рождественских праздников. Об этом пишет SkyNews. 

По данным контртеррористической полиции (CTP), за последние четыре года было раскрыто в общей сложности 32 террористических заговора. С марта 2017 года было пресечено 18 нападений исламистов, 12 акций, связанных с правым экстремизмом, и 2 с левым, анархистским или «узконаправленным терроризмом».

Старший национальный координатор CTP, заместитель комиссара полиции Дин Хейдон, сказал, что общественность «хорошо осведомлена о том факте, что в Великобритании уровень национальной угрозы повысился до серьезного, и это означает, что опасность терактов очень высока». Он добавил: «Вырисовывается картина устойчивой и быстро развивающейся угрозы, которой наши высококлассные полиция, служба безопасности и разведка противостоят по мере сил». Хейдон пояснил, что граждане «должны быть бдительными», а сотрудничество между полицией и общественностью «жизненно важно».

«По мере приближения к праздникам нам нужно, чтобы общество сыграло свою роль в защите страны», – сказал Хейдон. Он призвал людей доверять своему чутью и связываться с полицией в случае любой подозрительной деятельности.

Согласно данным министерства внутренних дел, за год количество арестов, связанных с терроризмом, во всех возрастных группах снизилось, за исключением категории лиц моложе 18 лет. В общей сложности 25 детей были задержаны за подобные преступления, что на 8 больше, чем в предыдущем году. 

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