Тори оштрафовали за ремонт резиденции Джонсона

Отчетность находится в ужасном состоянии

Избирательная комиссия Великобритании оштрафовала консервативную партию на £17 800 за неотражение точных сведений о пожертвовании, на которое в квартире главы правительства на Даунинг-стрит был проведен ремонт. По заявлению избиркома, тори также не вели надлежащий учет поступающих средств. Представитель консерваторов заявил, что партия рассматривает вопрос об апелляции и примет решение в течение ближайших четырех недель, сообщает агентство Reuters.

По приблизительной оценке, новое обустройство апартаментов обошлось политику в £200 000. Кабинет министров и пресс-секретарь Джонсона настаивали, что премьер рассчитался за ремонт сам. Ежегодное жалование главы правительства составляет £30 000. Если бы премьер брал на ремонт ссуду, на которую теперь часто ссылается, то, по правилам политического финансирования, он должен был сразу доложить об этом министрам. Комиссия заявила: она обнаружила, что спонсор Консервативной партии Дэвид Браунлоу пожертвовал более £67 801. Такие пожертвования от богатых консерваторов политики восприняли как конфликт интересов, однако комиссия не нашла в этом нарушения.

Ошибка консерваторов состояла в том, что партия сообщила лишь о £15 тыс. из полученных денег. «Наше расследование выявило, что вся сумма в £67 801,72 была пожертвованием, и о ней должно было быть сообщено, – говорится в заявлении. – Мы также пришли к выводу, что упоминание об оплате, произведенной за ремонт, в финансовой документации стороны не было зарегистрировано надлежащим образом».

«Премьер-министр отправил лорду Браунлоу сообщение через WhatsApp с просьбой разрешить ремонтные работы в резиденции. Лорд Браунлоу согласился сделать это», – говорится в сообщении.

Представитель Бориса Джонсона сказал: премьер-министр знал, что Браунлоу управляет средствами, но о том, что он был источником этих поступлений, не догадывался. Оппозиция отметила, что выводы комиссии подняли новые вопросы о том, знает ли премьер о пожертвовании. Заместитель лидера лейбористов Анджела Райнер заявила: «Борис Джонсон опять держит нас за дураков».