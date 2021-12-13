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«Большая семерка» пригрозила России

«Большая семерка» пригрозила России
Фото Flickr.com

В центре внимания – украинский вопрос

Министры иностранных дел G7 предупредили Россию о «значительных последствиях», которые наступят, если она вторгнется в Украину. Они призвали РФ уменьшить наращивание военной мощи на ее границе. Политиков цитирует The Guardian.

В коммюнике встречи в Ливерпуле говорится, что «Большая семерка» подтвердила свою «непоколебимую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, а также право любого суверенного государства определять свое будущее».

«Любое применение силы для изменения границ строго запрещено международным правом. Россия не должна сомневаться в том, что дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и повлечет серьезные ответные меры», – сказано в заявлении по результатам дипломатической встречи, на которой велась дискуссия о перемещении Россией войск в приграничных регионах.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что против России будут задействованы все формы экономических санкций, если та вторгнется в Украину. Глава МИДа намекнула, что Соединенное Королевство готово пересмотреть законы против отмывания денег – по мнению многих, именно в Британии российская элита прячет свои средства. Трасс отметила, что вторжение обойдется России «дорого».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пожаловался российским СМИ на то, что его страну демонизируют за перемещение собственных войск в пределах собственных же границ. Он сообщил: Владимир Путин во время видеозвонка на конференции в Сочи сказал президенту США Джо Байдену, что российская армия никому не угрожает.

Экономические санкции могут включать ограничение доступа России к мировым финансовым рынкам и установление новых условий для обслуживания государственного долга России. Также на повестке дня прекращение проекта российского газопровода «Северный поток – 2» в Германию. Новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что трубопровод не будет допущен к эксплуатации в случае эскалации на Украине.

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