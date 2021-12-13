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Британский суд согласился на экстрадицию Джулиана Ассанжа

Британский суд согласился на экстрадицию Джулиана Ассанжа
Фото Flickr.com

В США скандальному правдорубу грозит 175 лет тюрьмы

Высокий суд Англии и Уэльса разрешил экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Соединенные Штаты, пишет The Independent.

Британский суд удовлетворил запрос на апелляцию американцев – оспорено предыдущее решение о запрете на экстрадицию, которое было вынесено 4 января 2021 года судьей Центрального уголовного суда Лондона Ванессой Барайтсер.

По словам судьи Тимоти Холройда, США предоставили Великобритании пакет гарантий относительно условий содержания Ассанжа под стражей. Апелляционный суд в Лондоне вернул дело об экстрадиции в Вестминстерский суд. 

Невеста Ассанжа Стелла Морис, от которой у него двое детей, назвала решение суда «опасным и ошибочным» и заявила, что они намерены подать апелляцию. По ее словам, осенью журналист перенес инсульт: приступ у него случился 27 октября во время выступления по видеосвязи в Высоком суде Лондона. Морис уверена, что причиной инсульта стал стресс, возникший на фоне продолжающегося судебного разбирательства и общего ухудшения здоровья. Отмечается, что приступ сказался на состоянии основателя WikiLeaks: у него опущено правое веко, наблюдаются проблемы с памятью и признаки неврологического повреждения. 

В июле 2021 года суд лишил Ассанжа гражданства Эквадора, которое он получил в 2018 году. В 2019 году американский минюст предъявил журналисту 18 обвинений, в случае экстрадиции в США ему грозит 175 лет тюрьмы.

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