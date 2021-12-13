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Бустерные прививки стали доступны всем взрослым

Бустерные прививки стали доступны всем взрослым
Фото Flickr.com

Ученые требуют ввести более жесткие ограничения 

Борис Джонсон объявил «чрезвычайную ситуацию по «омикрону». На этой неделе бустерные уколы будут предлагаться всем англичанам старше 18 летПациентам стоит перенести некоторые медицинские назначения на другое время, чтобы сосредоточиться на программе ревакцинации, сообщает Би-би-си.

«Ни у кого не должно быть никаких сомнений: грядет приливная волна», – так Джонсон охарактеризовал приход нового штамма коронавируса.

 Премьер-министр выступил на телевидении через несколько часов после того, как уровень тревоги в Великобритании был повышен до четвертого (предпоследнего) из-за распространения нового штамма. Подобная ситуация была в стране в мае. «Теперь ясно, что двух доз вакцины просто недостаточно для обеспечения необходимого уровня защиты, – отметил глава правительства. – Хорошие новости в том, что ученые уверены: с помощью третьего укола мы добьемся необходимого результата». 

Заявление было сделано на фоне рекордно низкого рейтинга политика: по опросам, его поддерживает лишь 29% британцев. Ученые опасаются, что падение доверия к Борису Джонсону может навредить мерам по сдерживанию «омикрона». Исследователи говорят, что стране могут потребоваться новые карантинные правила, и есть опасения, что «сытые по горло» граждане будут игнорировать действия правительства.

Отказ от введения более жестких ограничений может привести к еще 25–75 тыс. смертей в течение следующих пяти месяцев. Исследователи из Лондонской школы гигиены и тропической медицины предсказали, что массовая волна инфекций захлестнет страну в январе. В лучшем случае это может повлечь 175 тыс. госпитализаций и 24,7 тыс. смертельных исходов к концу апреля следующего года.

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