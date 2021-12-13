Детское платье «Лоллита» сняли с продажи

Лишняя буква не уберегла от скандала

Сеть универмагов John Lewis изъяла из продажи детское праздничное платье под названием «Лоллита» после того, как администрация получила шквал критики в интернете. Об этом пишет The Independent.

Платье для вечеринок Lollita бренда Chi Chi London для детей в возрасте от 3 до 11 лет продавалось на сайте магазина по цене £50. Название явно отсылает к знаменитому роману Владимира Набокова «Лолита» 1955 года, в котором рассказывается о запрещенной законом и моралью любви пожилого профессора к 12-летней девочке. В описании, которое ранее размещалось на веб-сайте сети John Lewis, говорилось: «Этот наряд обязательно украсит любой праздник – платье с атласной подкладкой и мягкой удобной отделкой украшено нежной вышивкой цвета металлик и оборками. Шифоновая юбка с тюлевой подкладкой идеально подходит для того, чтобы кружиться в танце».

В пресс-службе модного ретейлера заявили: «Мы удалили этот товар из продажи, как только узнали о нем, и приносим свои извинения за причиненное неудобство».

На вызывающее название внимание общественности обратила телеведущая Виктория Корен-Митчелл. Она написала в «Твиттере»: «Если бы вы придумали название для детского наряда, каким бы оно точно НЕ было?» В ответ на ее твит один человек написал: «Это гротескно и мерзко». Другой пользователь добавил: «Я бы не смог купить детский товар с таким названием. Безумие какое-то. Хотя платье очень красивое».