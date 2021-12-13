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Локдаун лишил школьников знаний

Локдаун лишил школьников знаний
Фото pixabay.com

Программа по ликвидации пробелов в образовании провалилась 

Инспекторы Управления по стандартам в сфере образования (Ofsted) отмечают, что из-за закрытия школ во время первого локдауна у школьников резко упала успеваемость, наблюдается отставание в знаниях и навыках детей, пишет The Telegraph. 

Глава Ofsted Аманда Спилман заявила, что молодежь стали одолевать одиночество, скука и душевный дискомфорт, также пошатнулось физическое и психическое здоровье юного поколения. Некоторые школьники начали утрачивать языковые и коммуникативные навыки, терять уверенность в себе и стали испытывать трудности в общении со сверстниками.

«Хотя долгосрочные последствия закрытия школ еще не известны, совершенно очевидно, что в понятной спешке во время первой изоляции образование многих наших детей было фактически оставлено на обочине», – отметила Спилман. Она опасается, что еще один локдаун может привести к непоправимым последствиям: в качестве примера она привела трагический случай Артура Лабинджо-Хьюза, насмерть замученного мачехой и отцом в июне прошлого года. 

В отчете Ofsted также указано, что дети с особыми потребностями или ограниченными возможностями не получили должной поддержки во время перехода на дистанционное обучение. Педагогам было сложно сфокусировать внимание школьников на предмете во время онлайн-уроков. Регулятор вынужден признать, что программа, которая была призвана помочь учащимся наверстать пропущенный материал, провалилась. Правительство планировало организовать дополнительные занятия для более чем 500 тыс. детей, но, по данным СМИ, только 43 тыс. (8%) из них начали заниматься с репетиторами.

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