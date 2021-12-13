Лондонские автобусы стали приютами для бездомных

В 2022 году в передвижных ночлежках начнут вакцинировать

Два двухэтажных столичных автобуса переоборудовали в мобильные центры по уходу за бездомными, число которых в настоящее время в Лондоне составляет более 3 тыс., сообщает Time Out London.

В мобильных центрах обездоленные смогут получить медицинскую помощь, принять душ и подстричься. Также там им помогут в поиске будущего жилья. Вероятно, к началу 2022 года в автобусах начнут прививать от коронавируса.

Программа – новая инициатива компании Change Please, у которой также есть кофейня, где бездомных учат профессии бариста. Чтобы получить доступ к услугам, нужно отправить организаторам текстовое сообщение. Проект получил официальную поддержку мэра Лондона Садика Хана, а NHS England выделила для программы врачей.

Основатель компании Change Please Джемаль Эзель отметил: «Подстигшись, приняв душ и сменив одежду, глядя на свое свежее полароидное фото, опустившиеся люди, возможно, вспомнят, какими они были раньше. Вероятно, это станет для них своего рода якорем, возвращающим их к себе прежним, они снова обретут уверенность и веру в себя, чтобы реинтегрироваться обратно в общество и оставить жизнь на улице». Он также добавил, что «они слоняются по улицам, как неприкаянные, с многочисленными травмами и болезнями, а их самооценка настолько низка, что они просто забывают о ней и о самих себе». В новых мобильных центрах позаботятся о том, чтобы бездомные получили необходимое лечение, что особенно важно с наступлением зимы.