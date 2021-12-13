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Первый пациент умер от «омикрона»

Первый пациент умер от «омикрона»
Фото Flickr.com

Новый штамм станет доминирующим в ближайшее время

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что по крайней мере один человек в Великобритании умер от нового варианта коронавируса «омикрон». Это стало первой публично подтвержденной смертью во всем мире от быстро распространяющегося штамма. Об этом пишет Би-би-си.

NHS не сообщила подробностей о смерти, кроме того, что этому человеку был поставлен диагноз в больнице. Остается неизвестным, был ли пациент вакцинирован или имел серьезные проблемы со здоровьем.

Джонсон заявил, что людям необходимо осознавать «темпы, с которыми «омикрон» распространяется среди населения», и добавил, что им следует отказаться от идеи, будто новый штамм – более безопасный.

Агентство безопасности здравоохранения Великобритании подтвердило, что в Англии были госпитализированы 10 человек с вариантом «омикрон». По данным агентства, их возраст варьировался от 18 до 85 лет, и большинство из них получили две дозы вакцины против COVID-19.

Министр здравоохранения Саджид Джавид сказал депутатам парламента, что в настоящее время в Соединенном Королевстве на «омикрон» приходится 20% случаев заболевания. По словам главы минздрава, подтверждено 4 713 случаев инфицирования новым штаммом. По данным NHS, в Лондоне число пациентов с таким вариантом превысило 44% среди всех коронавирусных больных. Ожидается, что этот штамм станет доминирующим в городе в ближайшие 48 часов.

Количество новых случаев заражения «омикроном» 200 000 человек в день.

Министр здравоохранения охарактеризовал Великобританию как «место гонки между вирусом и вакциной», подчеркнув, что ревакцинация будет сопровождаться «трудными компромиссами», когда службы первичной медико-санитарной помощи будут сосредоточены на прививочной кампании.

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