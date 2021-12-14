Автогонщика Льюиса Хэмилтона посвятят в рыцари

Пока неизвестно, кто проведет церемонию

Церемония посвящения в рыцари семикратного чемпиона «Формулы-1» британца Льюиса Хэмилтона состоится 15 декабря в Виндзорском замке. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на представителей Букингемского дворца.

Хэмилтон получил титул рыцаря Британской империи 31 декабря 2020 года за вклад в развитие автоспорта. Он стал шестым представителем главного гоночного состязания, отмеченным этим титулом. Ранее такой награды удостоились пилоты Джекки Стюарт, Стирлинг Мосс, Джек Брэбхэм, а также основатели британской команды Williams Патрик Хэд и Фрэнк Уильямс.

Известие о церемонии пришло через несколько часов после неудачи Хэмилтона на Гран-при Абу-Даби. На последнем круге британца обогнал голландец Макс Ферстаппен из команды Red Bull, который впервые в карьере стал чемпионом. 36-летний Хэмилтон не смог обновить рекорд и, как и Михаэль Шумахер, остался семикратным обладателем титула чемпиона.

Хэмилтон дебютировал в «Формуле-1» в 2007 году в составе команды McLaren. Он впервые стал чемпионом мира в 2008-м. С 2013 года автогонщик выступает за немецкую команду Mercedes, с которой выиграл шесть титулов.

Хэмилтон будет посвящен в рыцари наряду с актером Дэвидом Суше, сыгравшем Эркюля Пуаро в сериале по произведениям Агаты Кристи, а также генеральным музыкальным директором Deutsche Oper Berlin Дональдом Рунниклсом. О том, кто проведет церемонию, пока не сообщается.