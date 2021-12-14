Даунинг-стрит: «Школы закроют только в крайнем случае»

Правительство не хочет лишать детей образования

Школы останутся открытыми, несмотря на угрозу, которую представляет «омикрон». Отмены занятий можно будет ожидать только в случае «чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения», – заявили на Даунинг-стрит. Представителя премьер-министра цитирует SkyNews.

Ранее министр здравоохранения Саджид Джавид заявлял, что не может гарантировать этого, так как новый штамм быстро распространяется по школам страны. Однако сейчас правительство предостерегает местные власти от решения о досрочном закрытии учебных заведений на Рождество в качестве меры предосторожности.

«У нас определенно нет никаких планов вводить ограничения на обучение, – сказал официальный представитель Бориса Джонсона. – Мы всегда стремились сохранить очное обучение доступным и ограничивали его только тогда, когда возникла самая серьезная чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения».

По словам спикера, правительство не видит нужды в закрытии школ в декабре. На данный момент власти достигли правильного баланса благодаря мероприятиям по плану Б и быстрым темпам ревакцинации. «Мы не хотели бы, чтобы школы закрывались постоянно, просто в качестве меры предосторожности, потому что образование жизненно важно», – подытожил чиновник.

Профсоюз NASUWT, представляющий учителей, призвал к поэтапному возвращению учеников в школы и колледжи в январе после новогодних каникул, а также к созданию дополнительных помещений для тестирования на местах до середины февраля.