﻿﻿﻿﻿﻿

Даунинг-стрит: «Школы закроют только в крайнем случае»

Даунинг-стрит: «Школы закроют только в крайнем случае»
Фото Flickr.com

Правительство не хочет лишать детей образования

Школы останутся открытыми, несмотря на угрозу, которую представляет «омикрон». Отмены занятий можно будет ожидать только в случае «чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения», – заявили на Даунинг-стрит. Представителя премьер-министра цитирует SkyNews.

Ранее министр здравоохранения Саджид Джавид заявлял, что не может гарантировать этого, так как новый штамм быстро распространяется по школам страны. Однако сейчас правительство предостерегает местные власти от решения о досрочном закрытии учебных заведений на Рождество в качестве меры предосторожности.

«У нас определенно нет никаких планов вводить ограничения на обучение, – сказал официальный представитель Бориса Джонсона. – Мы всегда стремились сохранить очное обучение доступным и ограничивали его только тогда, когда возникла самая серьезная чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения».

По словам спикера, правительство не видит нужды в закрытии школ в декабре. На данный момент власти достигли правильного баланса благодаря мероприятиям по плану Б и быстрым темпам ревакцинации. «Мы не хотели бы, чтобы школы закрывались постоянно, просто в качестве меры предосторожности, потому что образование жизненно важно», – подытожил чиновник. 

Профсоюз NASUWT, представляющий учителей, призвал к поэтапному возвращению учеников в школы и колледжи в январе после новогодних каникул, а также к созданию дополнительных помещений для тестирования на местах до середины февраля.

profile-sample2
Объемы кинопрозводства в Британии бьют рекорды
14-12-2021
profile-sample2
Отели используют как больницы
14-12-2021
profile-sample2
Какой продукт ненавидит Ее Величество?
14-12-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.