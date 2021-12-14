Какой продукт ненавидит Ее Величество?

Резкий запах стал причиной королевской немилости

Любой, кто следит за монаршей семьей, прекрасно знает, что отказываться от некоторых повседневных удовольствий для ее членов – просто часть работы. Когда вы играете столь уважаемую роль в обществе, какие-то вещи запрещены, и определенная пища не исключение. Издание My London рассказывает, какой ингредиент – табу на столе Ее Величества.

Бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрейди раскрыл секрет: чеснок не разрешен ни в одном королевском меню: «Елизавета II ненавидит его запах и вкус».

Герцогиня Корнуолльская Камилла Паркер-Боулз подтвердила это заявление в эпизоде австралийского шоу MasterChef. Обсуждая обеденный этикет для королевских застолий, она призналась, что «чеснок – это табу… Ни одного зубчика ни при каких обстоятельствах».

Макгрейди поведал об еще одном продукте, которого члены королевской семьи стараются избегать, – репчатый лук. Тем не менее очевидно, что этот овощ можно понемногу использовать в качестве ингредиента при готовке.

Также Ее Величество не ест моллюсков, но по другой причине: из-за риска пищевого отравления. Бывший королевский дворецкий Грант Гарольд сказал журналу Woman & Home: «Это очень разумный шаг. Каждому, кто исполняет публичные обязанности, следует отказаться от морепродуктов. Мы ведь не хотим, чтобы у члена королевской семьи была серьезная реакция на пищевое отравление, особенно если он находится в зарубежной поездке».