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Какой продукт ненавидит Ее Величество?

Какой продукт ненавидит Ее Величество?
Фото getarchive.net

Резкий запах стал причиной королевской немилости

Любой, кто следит за монаршей семьей, прекрасно знает, что отказываться от некоторых повседневных удовольствий для ее членов – просто часть работы. Когда вы играете столь уважаемую роль в обществе, какие-то вещи запрещены, и определенная пища не исключение. Издание My London рассказывает, какой ингредиент – табу на столе Ее Величества.

Бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрейди раскрыл секрет: чеснок не разрешен ни в одном королевском меню: «Елизавета II ненавидит его запах и вкус».

Герцогиня Корнуолльская Камилла Паркер-Боулз подтвердила это заявление в эпизоде австралийского шоу MasterChef. Обсуждая обеденный этикет для королевских застолий, она призналась, что «чеснок – это табу… Ни одного зубчика ни при каких обстоятельствах».

Макгрейди поведал об еще одном продукте, которого члены королевской семьи стараются избегать, – репчатый лук. Тем не менее очевидно, что этот овощ можно понемногу использовать в качестве ингредиента при готовке.

Также Ее Величество не ест моллюсков, но по другой причине: из-за риска пищевого отравления. Бывший королевский дворецкий Грант Гарольд сказал журналу Woman & Home: «Это очень разумный шаг. Каждому, кто исполняет публичные обязанности, следует отказаться от морепродуктов. Мы ведь не хотим, чтобы у члена королевской семьи была серьезная реакция на пищевое отравление, особенно если он находится в зарубежной поездке».

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