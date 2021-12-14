Объемы кинопрозводства в Британии бьют рекорды

Расходы местных компаний растут из-за конкурентов

Сумма, потраченная на создание голливудских хитов, таких как последний фильм об Индиане Джонсе и высокобюджетные драмы, включая спин-офф франшизы «Звездные войны», в Великобритании в этом году должна достичь рекордных £6 млрд. Благодаря подпитываемому пандемией росту расходов со стороны зрителей потоковые гиганты и вещательные компании все активнее борются за превосходство в глобальных телевизионных войнах. Ситуацию анализирует The Guardian.

Инвестиции в создание фильмов и высококлассных телешоу стоимостью не менее £1 млн за серию в Соединенном Королевстве в этом году увеличились более чем вдвое по сравнению с £2,8 млрд в 2020 году, когда производство остановилось на несколько месяцев. Более того, это на ⅔ больше, чем в доковидном 2019 году.

Цифры подчеркивают растущую активность «стриминговых войн», возглавляемых Netflix, Amazon и – в последнее время – Disney. Их давление вынуждает местные вещательные компании, такие как Sky, BBC и ITV, значительно больше вкладывать в крупнобюджетный контент. Согласно последним данным Британского института кино, расходы на высококлассные телешоу достигли £3,3 млрд в год (на конец сентября), что намного превышает £1,4 млрд, выделенные на создание художественных телефильмов в стране в 2020-м.

«Мы переживаем бум. Мы наблюдаем невероятный рост за первые три квартала этого года, – сказал Бен Робертс, исполнительный директор BFI. – Стриминговые организации занимают огромное количество студийных площадей в Великобритании. И число компаний, создающих здесь контент, увеличивается (долгое время это был только Netflix), а это значит, что мы наблюдаем и значительный рост спроса на контент».

Производственная база Великобритании в течение многих лет доказывала свою конкурентоспособность. Среди ее главных преимуществ – налоговые льготы и высококвалифицированная рабочая сила, а также скорость, с которой удалось возобновить производство после пика пандемии. В стране действует система страхования, поддерживаемая государством. Все это позволило создать более 1 000 производств с общим бюджетом £2,6 млрд. Еще один плюс британской индустрии – это быстрое внедрение мер безопасности и гигиена труда, которые позволили съемочным группам и звездам миновать карантин по приезде в Британию.

В августе Amazon приняла неожиданное решение перенести производство сериала «Властелин колец» стоимостью более $1 млрд в Великобританию, сняв всего один эпизод в Новой Зеландии. «Это был выбор Amazon, а не наш, – сказал Робертс. – У меня нет ощущения, будто мы обкрадываем другие страны».

В этом году на территории Соединенного Королевства было произведено почти 200 телешоу и фильмов, в том числе «Ведьмак» и «Песочный человек» (Netflix), «Андор» (студия Диснея), «Побег из курятника – 2» (Aardman Animations), а также картины «Подземелья и драконы», «Вонка» и «Аквамен-2».