Отели используют как больницы

Гостиницы предназначены для готовых к выписке пациентов

Из отелей уже сейчас делают учреждения временного ухода, чтобы уменьшить растущую нагрузку на коечный фонд NHS. Штат заведений укомплектован рабочими, прилетевшими из Испании и Греции. Об этом пишет The Guardian.

В настоящее время используются три отеля на юге Англии, в том числе один в Плимуте, куда были выписаны из больниц 30 пациентов. Подразумевается, что персонал находится на верхних этажах, а пациенты – внизу.

По словам Анн-Мари Перри, исполнительного директора Abicare, компании, занимающейся уходом на дому, по крайней мере три других органа здравоохранения рассматривают аналогичный шаг, что продиктовано острой нехваткой работников, способных ухаживать за людьми в их собственных домах. Она рассказала, что «отели-больницы предназначены для готовых к выписке домой пациентов, должный уход за которыми не может быть осуществлен по месту жительства».

«Больницы поставлены на колени, особенно в Плимуте: там не хватает социальных работников, поэтому они просто не могут выписывать пациентов», – заявила Перри .

Подобная тактика применялась в начале пандемии весной 2020 года, когда отели использовались для оказания помощи десяткам тысяч пациентов в ожидании того, что больницы будут заполнены до предела. Кое-где это повторилось в январе 2021-го.

Теперь, с аналогичными опасениями, вызванными появлением нового штамма «омикрон», Abicare заявила, что переоборудовала целые этажи отелей и наняла британских граждан, живущих в Греции и Испании, а также некоторых жителей севера Англии, для их укомплектования. Сотрудники работают вахтовым методом: после трех недель службы следует трехнедельный отпуск.