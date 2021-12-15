Биткоин бесполезен?

Центробанк выразил недоверие криптовалюте

Банк Англии заявил, что биткоин может быть «бесполезным», и люди, инвестирующие в цифровую валюту, должны быть готовы потерять свои вложения. Финансистов цитирует The Guardian.

Предупреждая о потенциальных рисках для инвесторов, центральный банк поставил под сомнение наличие какой-либо безусловной ценности самой известной цифровой валюты, стоимость которой в этом году выросла почти до £37,8 тыс. за единицу.

Курс криптовалюты достиг пика (более $67 тыс.) в начале ноября, но рухнул после первых новостей о новом штамме коронавируса. Заместитель управляющего Банка Англии сэр Джон Канлифф сказал, что его учреждение готовится к рискам, связанным с ростом криптоактивов после быстрого взлета их популярности. «Цена криптовалюты может довольно сильно варьироваться, и биткойны теоретически или практически могут упасть до нуля», – пояснил он BBC.

Рыночная капитализация криптоактивов с начала 2020 года выросла в 10 раз и составила около $2,6 трлн, около 1% мировых финансовых активов. Порядка 0,1% благосостояния британских домохозяйств сосредоточено в биткойнах и других криптовалютах, таких как Ethereum и Binance Coin. 2,3 млн человек владеют криптоактивами, в среднем на сумму около £300 каждый.

Комитет по финансовой политике центробанка, созданный после экономического кризиса 2008 года для мониторинга рисков, заявил, что прямая угроза стабильности финансовой системы Великобритании со стороны криптовалют практически отсутствует. Однако он предупредил, что при нынешних быстрых темпах роста такие активы могут стать более взаимосвязанными с традиционными финансовыми услугами и создавать ряд рисков.

В отдельном сообщении в блоге, опубликованном на сайте Банка Англии, сотрудник финучреждения утверждал, что биткоин не выполняет многие функции, необходимые для валюты, и что он очень волатилен по своей природе. Многие поклонники криптовалюты, впрочем, полагают, что критика со стороны регуляторов и традиционных банков продиктована политической ревностью, которая вызвана неподконтрольностью биткоина (и его аналогов) государственной власти.