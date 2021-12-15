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Британцы отменяют поездки и развлечения

Британцы отменяют поездки и развлечения
Фото commons.wikimedia.org

Из-за антиковидных мер снова страдают целые отрасли

По мере того как гостиничная индустрия ожидаемо страдает от новых карантинных ограничений, пабы и рестораны заявляют о волне отмен рождественских заказов. Сеть Bar 44, у которой четыре филиала, сообщила Би-би-си, что 3 200 человек отказались от брони в декабре.

Натали Айзек, операционный директор Bar 44, сказала, что только «горстка» людей отказалась от резерва в декабре 2019 года.

Рестораторы утверждают, что тревожность в обществе приводит к снижению посещаемости и кассовым потерям. Конфедерация британской промышленности (CBI) призвала правительство оказать финансовую поддержку пострадавшим предприятиям, но минфин не анонсировал никаких новых мер.

Аналогичная ситуация складывается в индустрии развлечений, за исключением проката: владельцы кинотеатров ожидают наплыва посетителей в связи с премьерой нового фильма о Человеке-пауке. Театры же отменяют спектакли из-за вспышек заболевания. В это число входят хиты Вест-Энда «Король Лев» и «Жизнь Пи», постановки Королевской шекспировской труппы, Национального театра, театра Southwark Playhouse и других.

В начале недели Английская Премьер-лига объявила о 42 новых случаях заражения коронавирусом – с 6 по 12 декабря среди игроков и сотрудников футбольных клубов сделано 3 805 тестов. Этот показатель стал рекордным с момента, когда Премьер-лига начала публиковать еженедельные результаты тестирований в прошлом году. Вспышка ковида уже привела к отмене двух последних матчей «Тоттенхэма» и встречи «Брентфорда» с «Манчестер Юнайтед».

Компания Eurostar объявила, что количество бронирований пересечения Ла-Манша увеличилось более чем вдвое после того, как были введены более жесткие требования к тестированию путешественников. Оператор железных дорог также сообщил, что в период Рождества и Нового года больше пассажиров отменяют или изменяют запланированные поездки, чем заказывают новые. 

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