Что подают к чаю Ее Величеству?

Королевское лакомство сможет приготовить каждый

Среди других любимых десертов Елизаветы II – миндальное печенье с корицей в виде звезд и полумесяцев, особенно уместное в предновогодний период. Лейб-кондитеры разместили рецепт и инструкцию по приготовлению этого угощения в официальном твиттер-аккаунте королевской семьи, так что любой кулинар-любитель сможет сделать его самостоятельно.

Вам понадобятся:

360 г сахарной пудры;

85 г яичного белка;

20 г лимонного сока;

300 г молотого миндаля;

115 г цедры;

½ лимона без цедры;

12 г молотой корицы;

¼ ч. л. молотой гвоздики.

Технология проста и не поставит в тупик любителя домашней выпечки.

Цедру нужно размять до кашеобразного состояния. Лимонный сок необходимо взбить с сахарной пудрой и яичным белком. Треть из этого уйдет на глазурь, а остальное следует смешать с прочими ингредиентами и вымесить тесто. Выложите его на противень, выстланный бумагой для выпечки. Положив сверху лист бумаги для выпечки, раскатайте его до толщины около 1 см, потом покройте глазурью и уберите в холодильник на час. Достаньте тесто и нарежьте его ножом. Кондитеры советуют смачивать нож горячей водой – так сладкое тесто будет легче отставать от лезвия. Выпекать нужно в духовке при температуре 160 градусов в течение 12–15 минут. Лучше всего делать это на нижнем уровне духовки, чтобы глазурованный верх оставался белым.

На сайте королевской семьи также выложены рецепты любимых в Букингемском дворце имбирных пряников и изысканных пирожных. Последнее – настоящий вызов для кондитера-любителя, требующий от него навыков, усилий и времени.