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Где встретить лето в зимнем Лондоне?

Где встретить лето в зимнем Лондоне?
Фото 123rf.com

Когда за окном рождественские огни, а погода преподносит сюрпризы в виде снега, дождя или очередного урагана, самое время вспомнить о лете. Можно, конечно, перебирать фотографии из отпуска или сменить заставку на компьютере, чтобы утром всегда вас встречали солнце и море. А можно отправиться туда, где лето круглый год. Не нужно покупать билеты на самолет – все эти чудеса находятся в Лондоне. Итак, прихватите солнечные очки и камеру: отправляемся в лето!

Королевские сады

Комплекс ботанических садов поражает своими размерами: на 132 гектарах разместились более 30 тысяч удивительных деревьев, кустарников, цветов. Здесь можно провести прекрасный выходной. В погоне за летом мы рекомендуем посетить королевские оранжереи. Это сейчас сады Кью – огромный зеленый оазис. А начиналось все с маленького аптекарского огородика, основанного Уильямом Тернером в 1760 году на западе Лондона, в парке Кью, который находился на месте королевских владений, где монархи охотились и отдыхали. Постепенно огород облагораживали и расширяли, превращая в сад, где трудились, как сейчас говорят, ландшафтные дизайнеры – опытные садовники. Начались коллекционирование и разведение растений со всего мира. В середине XIX века в садах была построена Пальмовая оранжерея для экзотических растений. Вот где лето круглый год: кокосы, бананы, бабочки, попугаи… Когда ты сюда попадаешь, тебе даже не верится, что за окном дуют ветры и идут дожди: здесь цветут орхидеи и камелии. Высота 16-метровой оранжереи составляет 9 метров – так что все пальмы чувствуют себя прекрасно, стоя во весь рост. Здесь можно увидеть каучуковое дерево, африканскую масличную пальму или же какао-дерево.

123rf.com

Вдвое больше, чем Пальмовая оранжерея, Дом умеренного климата: длина «теплицы» – 188 метров, высота – 18 метров, а площадь пола – около 5 тысяч квадратных метров. Это единственная сохранившаяся викторианская оранжерея. В 2011 году было решено провести ее полную реконструкцию с заменой всех стекол. На королевскую теплицу ушел королевский бюджет – €46,5 млн. Здесь не холодно, не жарко, не сухо, не влажно – условия настолько комфортны, что растения разных климатических зон чувствуют себя как дома, например чилийская винная пальма, крупнейшее комнатное растение, которому уже 150 лет.
Еще одно удивительное место в Королевских садах – Дом кувшинки, оранжерея для водных растений. Здесь легко почувствовать себя Дюймовочкой: в центре бассейна расположились гигантские кувшинки, названные в честь королевы Виктории.

Дом кувшинки в Кью Гарденс commons.wikimedia.org

Королевские ботанические сады Кью переживали периоды расцвета и упадка, что зависело от настроений владельцев и умения нанятых садовников. Сейчас они переданы в собственность государства, являются одними из самых посещаемых ботанических садов мира и включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Где: Kew, Richmond, London TW9 3AE
Билеты: взрослый – от £15, детский – от £4
Расписание: kew.org

Джунгли в центре города

Оранжерея в Барбикане – вторая по величине в Лондоне (после Кью). Но, в отличие от Королевских садов, вход сюда бесплатный. Это джунгли в центре города: здесь высажено более 2 000 видов тропических цветов и растений, а также обитают черепахи. Время тут словно замирает, а усталость от городской суеты улетучивается сама собой. Бродить по извилистым дорожкам сада на разных уровнях – одно удовольствие. Можно записаться на экскурсию и узнать много нового о растениях. Ну а если после прогулки разыгрался аппетит, то можно заскочить в один из трех ресторанов центра «Барбикан».
Оранжерея, открытая в 1982 году, должна была стать одной из главных достопримечательностей столицы. Однако число посетителей было небольшим, и с годами время свободного доступа неизбежно сокращалось. Удивительно, но даже не все лондонцы знают о ее существовании. Так и не став популярной (однако не являясь от этого менее привлекательной), Барбиканская оранжерея сейчас открыта лишь несколько раз в месяц, поэтому за расписанием надо следить на сайте. Это прекрасное место для проведения фотосессий и романтических прогулок. Кусочек лета, когда на улице ветер и дожди, – это настоящее маленькое чудо.

123rf.com

Где: Barbican Centre Level 3, Silk St, London EC2Y 8DS
Расписание: barbican.org.uk

Небесный сад

В центре Лондона, высоко-высоко, есть удивительной красоты сад, где и зимой, и летом

123rf.com

замечательно. Да еще и на город посмотреть можно сверху вниз. А самое главное – бесплатно! Чудеса, да и только! Чудо это называется Скай Гарден. На 35–37-м этажах вас ждет зеленый островок – вернее, настоящий остров.
Появилась площадка всего 5 лет назад, но уже стала очень популярна. Когда строители запросили разрешение на строительство высотки в историческом центре Лондона, главным условием властей было то, чтобы на крыше был зимний сад. Сказано – сделано. Город получил бизнес-центр с кучей офисов, а горожане – прекрасную смотровую площадку, где всегда лето. Официальное имя здания – The Fenchurch Building, но жители столицы быстро дали ему свое прозвище «Walkie-Talkie» из-за сходства с рацией. Первоначально проект архитектора Рафаэля Виноли предусматривал 192-метровый небоскреб с 45 этажами, но городские власти «срезали» 9 уровней. Также Виноли не рассчитал, что вогнутая часть стеклянной облицовки может сработать как линза: отражаясь, солнечные лучи фокусировались на парковке и плавили стекла автомобилей. Пришлось менять угол наклона и компенсировать автомобилистам ущерб.

123rf.com

Несмотря на то что здание внешне полностью стеклянное, когда находишься в нем, нет чувства, что ты в теплице. Внутри, разумеется, работают увлажнители воздуха и кондиционеры, а высокие потолки создают ощущение открытого пространства.
Романтические свидания, шумные вечеринки, предложения руки и сердца – небесный сад подойдет для любого случая. Посетить Скай Гарден можно бесплатно, нужно лишь зарезервировать билет на сайте и перенестись в вечное лето. Хотите ужин среди экзотических и прочих цветов – закажите столик в ресторане или кафе.

Где: 1 Sky Garden Walk, London EC3M 8AF
Билеты: skygarden.london

Дизайнерский сад

Сад Кроссрейл, еще одна удивительная оранжерея в поднебесье, расположен в районе Канэри-Уорф. Автор творения – знаменитый архитектор cэр Норман Фостер, создавший стадион Уэмбли, башню Сент-Мэри Экс (в простонародии – «Корнишон» или «Огурец»), Мост Тысячелетия и еще много шедевров по всему миру. Крытый тропический сад расположен на верхнем, 7-м этаже новой железнодорожной станции «Канэри-Уорф» и является частью проекта Кроссрейл. Стеклянный корпус, похожий на огромный корабль, увенчан прозрачной крышей длиной 310 метров – как три футбольных поля! Как и все строения Фостера, здание Кроссрейл поражает умелым сочетанием тяжеловесных элементов, таких, например, как деревянные балки из канадской ели, и легких конструкций, делающих здание внешне невесомым, – здесь это прозрачные мембранные «подушки», наполненные воздухом, которые обеспечивают и свет, и теплоизоляцию, и подходящий климат внутри помещения.

123rf.com

Сад располагается практически на нулевом меридиане, что вдохновило создателей разделить его на две географические зоны. Растения посажены в соответствии с полушариями, их исторической родиной. Так, бамбук растет на востоке, а папоротники с американского континента – на западе. Гуляя по дорожкам сада, можно путешествовать по всему миру, перемещаясь, например, то в Азию, то в американские прерии.
Здесь можно походить по дорожкам среди растений и цветов, отключившись от внешнего мира и забыв, что ты в шумном городе, более того – на железнодорожной станции. И если днем здесь можно греться под лучами солнца, то вечером – любоваться прекрасными закатами: ведь небо прямо над тобой и звезды мигают сквозь прозрачную крышу.

123rf.com

Сад Кроссрейл называют не только садом будущего, но и самым зеленым театром Лондона. Все дело в том, что тут также есть небольшой театр на 60 мест. Можно даже организовать свое собственное представление – кто знает, может быть, здесь начнется ваш звездный час. Посетить это дизайнерское чудо можно совершенно бесплатно.

Где: Crossrail Pl, London E14 5AB
Расписание: canarywharf.com

Сад-питомник

Если вы хотите не только наслаждаться вечнозеленой красотой, но и создавать ее сами, то вам следует посетить питомник Клифтон, расположенный к северу от лондонского района Ноттинг-Хилл. Основанный еще в 1851 году, он не оставляет равнодушным никого, и никто не может уйти отсюда без покупки – растений, саженцев, цветов садовых и домашних, садового декора. Это не просто садовый центр, это центр вдохновения и идей для вашего сада. Сразу же, на входе, вы попадаете в рай: дорожки с кустарниками и цветами так и манят неспешно прогуляться по ним, а большая оранжерея поражает своим ассортиментом. Питомник Клифтон – это оазис уюта и спокойствия в Маленькой Венеции (так иногда называют район Майда Вэйл).

clifton.co.uk

История питомника началась с постройки домов вдоль Клифтон-Виллас. Между домами был небольшой общественный сад с цветами и деревьями. И все бы так и оставалось, если бы Сидни Кохан не выкупил один из участков и не основал питомник по выращиванию растений. В период послевоенных экономических и политических проблем садоводство было как раз тем, в чем нуждались люди. Потом владение питомником перешло к Джейкобу Ротшильду, который построил теплицы и оранжереи и сделал питомник знаменитым. «Питомцы» Клифтона не раз получали престижные награды на знаменитой выставке Челси. Если после прогулок у вас разыгрался аппетит, посетите прекрасное кафе, расположенное на территории питомника, где можно обдумать свои покупки и идеи.

clifton.co.uk

Где: 5A Clifton Villas, London W9 2PH
Расписание: clifton.co.uk

***

Большие или маленькие, на земле или высоко в небе, зеленые уголки Лондона – это возможность спрятаться от дождя и ощутить тишину и спокойствие в шумном мегаполисе. И пусть за окном малоснежная английская зима с ее пронизывающими ветрами, можно мечтать о лете, сидя где-нибудь под пальмой. И кажется, что оно совсем рядом.

Подготовила Оксана Кеш

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