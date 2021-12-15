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Ковид-паспорт: где он требуется и как его получить

Ковид-паспорт: где он требуется и как его получить
Фото Flickr.com

Подробные разъяснения для жителей Англии

C 15 декабря жителям Англии нужно будет предъявлять пропуск NHS COVID-19 или отрицательный результат экспресс-теста для прохода в ночные клубы и другие увеселительные заведения. Подобные схемы ковид-паспортов уже работают в остальной части Великобритании. Би-би-си подробно разъяснила порядок действия новых правил.

Итак, на некоторых объектах вводится обязательная проверка ковидного статуса для посетителей старше 18 лет. Это относится:

– к ночным клубам;
– к закрытым площадкам без рассадки с числом посетителей более 500 человек;
– к открытым площадкам без рассадки с числом посетителей более 4 000 человек;
– к любому заведению и мероприятию с числом посетителей более 10 000 человек.

При необходимости гражданин должен доказать, что он полностью вакцинирован, продемонстрировав уполномоченному проверяющему отрицательный результат ковид-теста, проведенного в течение последних 48 часов, или справку об освобождении от вакцинации. Это можно сделать с помощью карты NHS COVID Pass или альтернативного способа, например текстового сообщения или электронного письма от NHS.

Некоторые крупные мероприятия исключены из списка. Это богослужения, свадебные церемонии, похороны, протестные акции и массовые спортивные мероприятия.

Получить COVID Pass можно через приложение NHS, если вам 18 лет и больше, вы зарегистрированы у терапевта и отвечаете любому из следующих условий:

– прошло две недели с момента вашей второй вакцинации;
– у вас был отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста (LFT) за последние 48 часов и вы сообщили об этом на сайте NHS;
– у вас был положительный результат ПЦР-теста за последние шесть месяцев и вы закончили самоизоляцию. 

Лица старше 16 лет также могут получить карту NHS COVID Pass для зарубежных поездок при соблюдении аналогичных требований. Если у вас нет терапевта либо отсутствует мобильный телефон, вы можете получить доступ к пропуску через веб-сайт NHS или позвонив по номеру 119. Такой пропуск удостоверяет только ваш статус вакцинации (не результаты анализов) и не имеет срока действия.

Аналогичные требования (с небольшими отличиями) действуют в других частях Великобритании. Подробности указаны на сайте Би-би-си. 

 

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