Красный список упразднен из-за бессмысленности

Карантин для прибывающих отменен

Министр здравоохранения Саджид Джавид объявил, что путешественники из всех 11 стран из красного списка Великобритании будут освобождены от ограничений, поскольку эта мера стала «менее эффективной в замедлении распространения варианта «омикрон». Политика цитирует SkyNews.

Саджид Джавид также сообщил палате общин, что прибывшим больше не придется изолироваться в одобренном правительством карантинном отеле на две недели за £2 285. До настоящего времени время в красном списке находились Ангола, Ботсвана, Эсватини, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибия, Нигерия, ЮАР, Замбия и Зимбабве. Временные меры по тестированию приезжающих в Соединенное Королевство из-за границы пока сохраняются.

Позже было подтверждено, что тем, кто в настоящее время находится на гостиничном карантине, будет разрешено покинуть его досрочно, если их тест на COVID-19 будет отрицательным.

Вскоре после объявления об упразднении красного списка акции International Airlines Group, владеющей British Airways, выросли на 1,7%, а акции TUI – на 2,6%. Тим Олдерслейд, генеральный директор Airlines UK, представляющей зарегистрированных в Великобритании перевозчиков, сказал, что эта мера «абсолютно оправдана», но, по его мнению, «этого недостаточно». «Если в красном списке нет необходимости, учитывая, что «омикрон» уже здесь, то и дорогостоящие меры по экстренному тестированию и изоляции не должны применяться к полностью вакцинированным путешественникам», – добавил он.