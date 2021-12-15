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Красный список упразднен из-за бессмысленности

Красный список упразднен из-за бессмысленности
Фото pixabay.com

Карантин для прибывающих отменен 

Министр здравоохранения Саджид Джавид объявил, что путешественники из всех 11 стран из красного списка Великобритании будут освобождены от ограничений, поскольку эта мера стала «менее эффективной в замедлении распространения варианта «омикрон». Политика цитирует SkyNews. 

Саджид Джавид также сообщил палате общин, что прибывшим больше не придется изолироваться в одобренном правительством карантинном отеле на две недели за £2 285. До настоящего времени время в красном списке находились Ангола, Ботсвана, Эсватини, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибия, Нигерия, ЮАР, Замбия и Зимбабве. Временные меры по тестированию приезжающих в Соединенное Королевство из-за границы пока сохраняются.

Позже было подтверждено, что тем, кто в настоящее время находится на гостиничном карантине, будет разрешено покинуть его досрочно, если их тест на COVID-19 будет отрицательным.

Вскоре после объявления об упразднении красного списка акции International Airlines Group, владеющей British Airways, выросли на 1,7%, а акции TUI – на 2,6%. Тим Олдерслейд, генеральный директор Airlines UK, представляющей зарегистрированных в Великобритании перевозчиков, сказал, что эта мера «абсолютно оправдана», но, по его мнению, «этого недостаточно». «Если в красном списке нет необходимости, учитывая, что «омикрон» уже здесь, то и дорогостоящие меры по экстренному тестированию и изоляции не должны применяться к полностью вакцинированным путешественникам», – добавил он.

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