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Рождество по-королевски: распродажи, дорожные пробки и скандалы

Рождество по-королевски: распродажи, дорожные пробки и скандалы
Фото:123rf.com
Анастасия Яковлева

Анастасия Яковлева

Как британцы готовятся к главному празднику в году?

До начала рождественских гуляний осталось совсем немного. Британцы отмечают не только само Рождество, 25 декабря (эта дата – государственный праздник), но и 26 декабря – День подарков. Если один или оба праздника выпадают на субботу или воскресенье, то британцы пользуются дополнительными выходными днями на следующей неделе, поэтому понедельник и вторник объявлены праздничными днями. Люди закупают продукты к рождественскому столу и подарки. Предновогодняя подготовка в этом году не обошлась без двух крупных скандалов. Первый – это обнародование видео с масштабного празднования прошлого Нового года кабмином во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном во время строгих пандемийных ограничений, а второй – некрасивая и куцая главная елка, подаренная Норвегией и установленная на Трафальгарской площади.
Что активно обсуждают британцы в канун Нового года? В какие дни лучше воздержаться от поездок по дорогам? И всем ли достанутся индейки к праздничному столу?

Скандалы, расследования…

Самой обсуждаемой стала новость о том, что во время пандемии в прошлом году представители власти устроили массовое гуляние. Газета The Daily Mirror опубликовала сведения, согласно которым несколько десятков человек посетили рождественскую вечеринку на Даунинг-стрит в резиденции Бориса Джонсона. Казалось бы, что в этом особенного? А дело в том, что в тот период в Великобритании, как и во многих частях мира, была нарастающая третья волна инфекций, госпитализаций и смертей. В частности, в крупных городах страны власти отреагировали на это повторным введением жестких ограничений на общественные собрания, а это означало, что семьям, в частности, не позволяли проводить курортный сезон вместе. Друзья не могли общаться на традиционных рождественских вечеринках, и, что хуже всего, были душераздирающие случаи, когда пожилые люди умирали в одиночестве без своих близких.

123rf.com

Сначала Борис Джонсон и многие члены кабинета публично заявили, что никаких гуляний не было и что в этот период на Даунинг-стрит соблюдались все ограничения. После того как в СМИ просочились видео и фотографии, премьер извинился и велел расследовать то, что произошло той ночью. Правительство уже отметило, что расследование расширилось и теперь рассматриваться будут все сообщения о подобных общественных собраниях в правительственных зданиях за тот же период.
Второй скандал связан с главной елкой Великобритании: возмущение англичан вызвал вид лесной «красавицы», которая по их мнению, выглядит худой, облезлой и совсем не торжественной. Времени менять елку уже не осталось, поэтому жителям Соединенного Королевства придется довольствоваться тем, что есть. Несколько лет назад уже был подобный инцидент, и тогда посол Норвегии объяснил, что британцам обижаться не на что, поскольку так выглядит елка возрастом 90 лет. Норвегия преподносит елки в дар Великобритании с 1947 года в знак благодарности за поддержку во Второй мировой войне. Следовательно, эта елочка родилась в лесу еще до войны.

Распродажи начались раньше

Пока одни британцы активно возмущаются видом новогодней елки, сравнивая ее с прической Бориса Джонсона, другие вовсю закупают продукты и подарки. О праздничных распродажах уже в ноябре объявили самые крупные английские ретейлеры. Расходы на одежду и игрушки увеличились в октябре, поскольку люди опасаются нехватки товаров. Предусмотрительные британцы начали делать рождественские покупки раньше, чем обычно, чтобы не пропустить что-то интересное в случае обещанного властями дефицита.
По данным Управления национальной статистики, ретейлеры сообщили о том, что ранние рождественские торги привели к увеличению продаж в магазинах одежды на 0,5% от уровней до пандемии, также активность наблюдается в магазинах секонд-хенда, игрушек и спортивного инвентаря. Кстати, повышение продаж, которое было отмечено в октябре, последовало за пятью месяцами отсутствия роста (это был самый продолжительный спад расходов с 1996 года после ослабления ограничений, связанных с коронавирусом, этим летом).
Домохозяйства сталкиваются с растущим инфляционным давлением, которое приводит к увеличению стоимости товаров и услуг из-за более высоких цен на энергоносители, что, как ожидается, приведет к сокращению потребительских расходов в ближайшие месяцы.
Как заявила Хелен Дикинсон, исполнительный директор Британского консорциума розничной торговли, сектор прилагает гигантские усилия для того, чтобы еда и подарки были готовы к Рождеству, но сбои в цепочке поставок и нехватка персонала увеличивают расходы и создают пустые места на полках. «Розничные торговцы отдают предпочтение рождественским товарам первой необходимости, и многие из них выложили свои праздничные предложения немного раньше, чтобы у всех было время купить угощения и украшения перед праздником», – сказала она.

Рождественский дефицит?

Если времени на праздничный шопинг вполне предостаточно, то хватит ли всем продуктов и подарков? «Приготовьтесь к настоящему рождественскому дефициту», – с такими заявлениями выступают министры, предупреждая, что в преддверии праздников проблемы с поставками могут ударить по «отдельным секторам» экономики. Однако есть и хорошая новость: поставки индеек, по заверениям властей, не пострадают.
Даунинг-стрит заявила, что поставки индеек благодаря решению логистических проблем будут обеспечены, но в «отдельных отраслях» все же будут наблюдаться проблемы. Так, опасения по поводу нехватки праздничных продуктов питания привели к резкому росту продаж замороженных товаров в последние недели, поскольку люди хотят подстраховаться на случай непредвиденных обстоятельств. «Мы по-прежнему уверены, что принимаем правильные меры для решения проблем с поставками, которые мы наблюдаем во всем мире. Однако это не означает, что отдельные секторы не столкнутся с проблемами», – сказал канцлер герцогства Ланкастер Стивен Барклай.
«Перед нами стоит двойная задача – справиться с регулярными нагрузками, которые могут возникнуть в более холодные и влажные месяцы, наряду с проблемой пандемии и побочными эффектами, которые она оказывает, в том числе на глобальные поставки и энергоснабжение», – добавил он. Британский консорциум розничной торговли также предупредил: несмотря на гигантские усилия по обеспечению того, чтобы основные продукты питания и подарки были готовы к Рождеству, магазины продолжают сталкиваться с текущими проблемами в цепочке поставок. В свою очередь, исполнительный директор BRC Хелен Дикинсон напомнила о нехватке рабочей силы, которая приводит к росту цен и создает некоторый вакуум на полках.
Кроме того, проблемы, связанные с дефицитом товаров, могут прийти с французской стороны. Она угрожает общенациональной акцией протеста из-за скандала, связанного с аннулированием лицензий в результате Брексита. Оливье Лепретр, председатель регионального комитета по рыболовству северной Франции, выступил с угрозой в адрес британцев. Он сказал, что профсоюзы и капитаны рыболовных судов в течение нескольких дней примут меры, которые «нанесут удар по британской экономике», если с Даунинг-стрит не будет достигнут компромисс. Ранее Лепретр угрожал, что французские рыбаки могут заблокировать порт Кале и туннель под Ла-Маншем в преддверии Рождества, что остановит поток товаров с континента.

Традиционные покупки

Что обязательно покупают британцы к рождественскому столу и за какими товарами они выстраиваются в очереди? Прежде всего это запеченная индейка, мини-сосиски в беконе и йоркширский пудинг с соусом грейви, а также рождественский пудинг и сладкие пирожки. Из напитков – сидр и коктейль эгг-ног из яиц и молока, Бейлис, вишневый ликер и, конечно, хорошее вино.
Каким бы ни был подарок, его сопровождает открытка. Она выбирается не менее тщательно, нежели сам презент, упаковывается в конверт, кладется под елку или посылается по почте.
Ни одна британская семья не проведет Рождество без традиционного чулка, который вешается у камина, чтобы Санта-Клаус мог положить туда подарки. В магазинах продаются чулки на любой вкус – от маленьких до огромных, с изящным дизайном. Детишки верят в то, что если они будут хорошо себя вести, то им подарят конфеты, а вот хулиганы получат куски угля. Также огромным спросом в магазинах пользуются праздничные хлопушки, которые надо взорвать перед тем, как сесть за стол, и адвент-календари – с их помощью ведется отсчет дней до праздника. Их выпускают в виде домиков из картона, в которых каждый день нужно открывать по одному окошку.
Ну и конечно, какой же праздник без зимних свитеров? Их, а также шапки, шарфики и варежки с изображениями саней, оленей, Санта-Клауса и другую новогоднюю атрибутику англичане просто обожают дарить друг другу на Рождество.

Загруженные дороги

На то, чтобы закупить все необходимое для праздника, у британцев остались считаные деньки. Совсем скоро на дорогах лучше будет не появляться. Если Рождество и Новый год, по прогнозам экспертов, будут самыми тихими днями на дорогах, то вот 23 и 24 декабря, напротив, обещают стать особо загруженными. Ожидается, что в преддверии Рождества 18 млн автомобилистов выедут на дороги с целью путешествий, переездов и шопинга. Самый высокий трафик ожидается 18 декабря, в субботу, когда более 16,5 млн автомобилистов отправятся совершать рождественские покупки, а Новый год, по прогнозам, будет самым тихим днем ​​на дорогах (8,9 млн человек). Такие прогнозы сделаны на основе опроса более 15 тыс. водителей, а также правительственных данных о количестве лицензированных автомобилей на дорогах Великобритании.
Также в конце декабря британцы столкнутся с задержками на некоторых участках автомагистралей, включая M25, M5 между Бристолем и Уэстон-сьюпер-Мэр и M6 вокруг Бирмингема. Участки «умной» автомагистрали M1 от Лутона к северу тоже могут оказаться перегруженными из-за происшествий или поломок, как и M62 и M60 на северо-западе, в то время как на M4 и M27 могут наблюдаться масштабные пробки.
Эдмунд Кинг, президент Британской автомобильной ассоциации, сказал: «В этом году Рождество проходит «от бампера к бамперу», потому что люди хотят наверстать упущенное. В отсутствие официальных ограничений в поездках или общении миллионы людей готовы проводить время со своими семьями и друзьями, поэтому и трафик ожидается высокий».

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