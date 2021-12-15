В Гайд-парк вернут дикую природу

Реновация обойдется в £600 000

В рамках амбициозных планов мэрии Лондона Гайд-парк может быть перепроектирован, а исчезнувшие виды, в том числе бобры, могут быть возвращены в центр британской столицы. Об этом пишет The Guardian.

Мэр города Садик Хан работает над этим проектом в тесном сотрудничестве с Беном Голдсмитом, членом Департамента окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства, братом соперника Хана на выборах мэра. Голдсмит заявил, что планы по реновации включают «создание новых зеленых пространств, высадку кустарника, восстановление речного русла и реинтродукцию видов диких животных».

Хан выделил £600 000 на финансирование проекта, который поможет столице стать зеленее. Дальнейший сбор средств будет происходить с участием частных жертвователей.

«Я так рад работать с Садиком в новой рабочей группе по обновлению в Лондоне. Всем жителям столицы необходимо восстановить связь с природой, ведь для многих сегодня это редкая возможность, – сказал Голдсмит. – От зеленых крыш до мини-парков, домиков для сапсанов и стрижей, расчистки ручьев и возвращения давно утерянных местных видов – наш план состоит в том, чтобы вернуть дикую природу в саму канву нашего города».

На карте Лондона есть 1 600 мест, обозначенных местными властями как «важные» с точки зрения сохранения природы, – это почти 20% площади столицы. К ним относятся Ричмонд-парк, Сиденхем-Хилл-Вуд и низины в Бромли и Кройдоне. В настоящее время считается, что только половина из них управляется надлежащим образом с точки зрения сохранения дикой природы.

Проект будет сосредоточен на 20–30 участках. Под программу защиты подпадет целый ряд видов, включая жуков-оленей, воробьев, сапсанов и водяных полевок.