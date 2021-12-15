﻿﻿﻿﻿﻿

В Гайд-парк вернут дикую природу

В Гайд-парк вернут дикую природу
Фото commons.wikimedia.org

Реновация обойдется в £600 000

В рамках амбициозных планов мэрии Лондона Гайд-парк может быть перепроектирован, а исчезнувшие виды, в том числе бобры, могут быть возвращены в центр британской столицы. Об этом пишет The Guardian. 

Мэр города Садик Хан работает над этим проектом в тесном сотрудничестве с Беном Голдсмитом, членом Департамента окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства, братом соперника Хана на выборах мэра. Голдсмит заявил, что планы по реновации включают «создание новых зеленых пространств, высадку кустарника, восстановление речного русла и реинтродукцию видов диких животных».

Хан выделил £600 000 на финансирование проекта, который поможет столице стать зеленее. Дальнейший сбор средств будет происходить с участием частных жертвователей.

«Я так рад работать с Садиком в новой рабочей группе по обновлению в Лондоне. Всем жителям столицы необходимо восстановить связь с природой, ведь для многих сегодня это редкая возможность, – сказал Голдсмит. От зеленых крыш до мини-парков, домиков для сапсанов и стрижей, расчистки ручьев и возвращения давно утерянных местных видов – наш план состоит в том, чтобы вернуть дикую природу в саму канву нашего города».

На карте Лондона есть 1 600 мест, обозначенных местными властями как «важные» с точки зрения сохранения природы, – это почти 20% площади столицы. К ним относятся Ричмонд-парк, Сиденхем-Хилл-Вуд и низины в Бромли и Кройдоне. В настоящее время считается, что только половина из них управляется надлежащим образом с точки зрения сохранения дикой природы.

Проект будет сосредоточен на 2030 участках. Под программу защиты подпадет целый ряд видов, включая жуков-оленей, воробьев, сапсанов и водяных полевок.

profile-sample2
Красный список упразднен из-за бессмысленности
15-12-2021
profile-sample2
Британцы отменяют поездки и развлечения
15-12-2021
profile-sample2
Биткоин бесполезен?
15-12-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.