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Британских туристов не пустят во Францию

Британских туристов не пустят во Францию
Фото Flickr.com

Основание для въезда должно быть веским

Туристам из Соединенного Королевства будет запрещен въезд во Францию на фоне опасений по поводу роста заболеваемости «омикроном» в Великобритании. С утра 18 декабря Франция запрещает поездки на острова и обратно без «веских причин». Об этом пишет Би-би-си.

По заявлению Парижа, «веские причины» не включают поездки с целью туризма и бизнеса. Граждане Франции и их супруги освобождены от новых ограничений.

Мера была введена после того, как в Великобритании 15 декабря было зарегистрировано наибольшее количество ежедневных случаев заражения COVID-19 с начала пандемии 78 610. Французские официальные лица заявили: они предпринимают шаги, чтобы ограничить въезд из королевства из-за резкого увеличения количества заболевших новым штаммом коронавируса «омикрон».

Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь подтвердил, что приехать в республику будет разрешено только французским гражданам, возвращающимся из Великобритании, или британцам, живущим во Франции. Эти люди должны будут предъявить результат ПЦР-теста, сделанного не раньше чем за 24 часа до прибытия. Другим путешественникам придется указать «веские причины» для разрешения на въезд в страну, но пока остается неясным, какие именно причины являются таковыми. Прибывающим из Великобритании придется пройти 48-часовой карантин. Ожидается, что запрет будет действовать как минимум в течение всего рождественского периода.

Туристические фирмы отреагировали на эту новость с раздражением. Пол Чарльз, исполнительный директор туристического консалтингового агентства The PC Agency, заявил: «Такие меры – это разрушительный шаг назад, и они никогда не будут работать. «Омикрон» уже присутствует во Франции и других странах ЕС. Почему к миллионам людей, прошедшим вакцинацию, нужно относиться так же, как к невакцинированным, и запрещать им въезд?»

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