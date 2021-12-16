Британских туристов не пустят во Францию

Основание для въезда должно быть веским

Туристам из Соединенного Королевства будет запрещен въезд во Францию на фоне опасений по поводу роста заболеваемости «омикроном» в Великобритании. С утра 18 декабря Франция запрещает поездки на острова и обратно без «веских причин». Об этом пишет Би-би-си.

По заявлению Парижа, «веские причины» не включают поездки с целью туризма и бизнеса. Граждане Франции и их супруги освобождены от новых ограничений.

Мера была введена после того, как в Великобритании 15 декабря было зарегистрировано наибольшее количество ежедневных случаев заражения COVID-19 с начала пандемии – 78 610. Французские официальные лица заявили: они предпринимают шаги, чтобы ограничить въезд из королевства из-за резкого увеличения количества заболевших новым штаммом коронавируса «омикрон».

Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь подтвердил, что приехать в республику будет разрешено только французским гражданам, возвращающимся из Великобритании, или британцам, живущим во Франции. Эти люди должны будут предъявить результат ПЦР-теста, сделанного не раньше чем за 24 часа до прибытия. Другим путешественникам придется указать «веские причины» для разрешения на въезд в страну, но пока остается неясным, какие именно причины являются таковыми. Прибывающим из Великобритании придется пройти 48-часовой карантин. Ожидается, что запрет будет действовать как минимум в течение всего рождественского периода.

Туристические фирмы отреагировали на эту новость с раздражением. Пол Чарльз, исполнительный директор туристического консалтингового агентства The PC Agency, заявил: «Такие меры – это разрушительный шаг назад, и они никогда не будут работать. «Омикрон» уже присутствует во Франции и других странах ЕС. Почему к миллионам людей, прошедшим вакцинацию, нужно относиться так же, как к невакцинированным, и запрещать им въезд?»