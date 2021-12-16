Данные с iPhone можно завещать

Функция доступна в последней версии iOS 15.2

После смерти пользователя выбранные им контакты могут получить доступ к документам, фотографиям и покупкам с помощью полученного ключа. Для этого им нужно предоставить Apple свидетельство о смерти владельца аккаунта, пишет TechRadar.

Впервые функцию Digital Legacy представили в июне 2021 года на WWDC (Всемирной конференции разработчиков). Она стала доступна в ноябре этого года в бета-версии операционной системы iOS 15.2.

В версии 15.2 появились настройки, с помощью которых можно назначить до пяти контактов цифровыми наследниками. После этого они получат уведомление, и пользователь узнает, согласны они или нет. Ключи доступа назначенных посмертными хранителями данных будут содержаться в их собственных настройках Apple ID.

Перечень данных, которые можно завещать, включает среди прочего сохраненные в iCloud фотографии, заметки, архив электронной почты, контакты, календари, файлы iCloud Drive, резервные копии, данные о состоянии здоровья и даже закладки Safari.

До внедрения Digital Legacy получить доступ к данным и телефону умершего члена семьи было сложно. Согласно пользовательскому соглашению iCloud, такая информация считается конфиденциальной и не разглашается. Поэтому свидетельство о смерти и постановление суда, подтверждающее право на наследство, прежде не давали гарантий на получение доступа к данным умершего близкого.