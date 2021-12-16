Детей планируют вакцинировать от ковида с 5 лет

Возможно, это будут не уколы

Решение о том, вакцинировать ли детей в возрасте от 5 лет против COVID-19, может быть принято в декабре 2021 года. Об этом заявил один из главных советников правительства по вакцинам профессор Вей Шен Лим, выступая перед парламентариями. Его слова приводит SkyNews.

Председатель Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации сказал, что он и его команда ожидают решения правительства по прививкам от ковида для детей в возрасте от 5 до 11 лет до Рождества. С сентября частота случаев заболевания COVID-19 среди детей школьного возраста выросла. В конце осени вакцинация была доступна только детям в возрасте от 12 до 15 лет – старше, чем во многих других странах.

Власти США уже одобрили вакцину Pfizer для прививания детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Кейт Бингхэм, бывшая глава рабочей группы по вакцинам, также заявила, что Великобритании необходимо сосредоточиться на производстве новых вакцин, способных защитить реципиентов от новых штаммов, таких как «омикрон». Другая идея состоит в том, чтобы создать альтернативные инъекциям способы внедрения вакцины в организм: спреи, таблетки, пластыри.

«Вирус опережает нас, – сказала Бингхэм, выступая на заседании комитета. – А мы должны быть на шаг впереди остальных, и создавать вариантные вакцины в течение 100 дней или быстрее».