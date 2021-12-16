Дом из «Реальной любви» выставили на продажу

Таунхаус оценили в £3,25 млн

В Лондоне продают здание, снятое в культовой рождественской мелодраме «Реальная любовь». Дом расположен по соседству с розовым таунхаусом, где жили молодожены Джульет и Питер, пишет Mansion Global.

Речь идет об особняке рядом с тем, где проживали персонажи Киры Найтли и Чиветела Эджиофора. К этому жилому кварталу в районе Ноттинг-Хилл пришел Марк (Эндрю Линкольн), чтобы признаться Джульет в любви посредством реплик, записанных на карточках.

Общая площадь дома – 173 квадратных метра, у него есть эксплуатируемая крыша. На первом этаже оборудованы столовая и кухня, в подвале расположена игровая комната. В здании три спальни. В последний раз дом продавали в 2002 году за £750 тыс.

Фильм «Реальная любовь» (Love Actually) вышел на экраны в 2003 году и стал кассовым хитом в Великобритании, России и США. Картина представляет собой несколько романтических новелл, сюжеты которых до поры развиваются параллельно, а затем переплетаются между собой. В ней сыграла настоящая плеяда британских звезд: Билл Найи, Лиам Нисон, Эмма Томпсон, Алан Рикман, Хью Грант. В 2017 году появилось короткометражное продолжение под названием «День красных носов» (Red Nose Day Actually), рассказывающее о том, как сложилась жизнь героев спустя 13 лет.