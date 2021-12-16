Мэр Лондона хочет повысить муниципальный налог

Транспортная система требует дополнительных финансов

Садик Хан угрожает увеличить муниципальный налог, чтобы обеспечить работу лондонского метро и автобусов, если Борис Джонсон откажется выполнить его требования о помощи столичной инфраструктуре в несколько миллиардов фунтов. Об этом пишет The Telegraph.

Глава города планирует ежегодное увеличение налога на £20 и повышение возраста, дающего право пожилым людям на бесплатный проезд. Это продиктовано тем, что в транспортной системе Лондона (TfL) «зияет огромная финансовая дыра».

Проездные тарифы также вырастут. Стоимость депозита по карте Oyster поднимется с £5 до £7, а национальные железнодорожные карты больше не будут действовать в столице. По данным TfL, эти меры позволят собрать около £250 млн в год. Перед внедрением проект станет предметом общественной открытой дискуссии. Однако даже этих действий все равно будет недостаточно, чтобы предотвратить ухудшение городских транспортных услуг, предупреждает Хан: «TfL все же придется существенно сократить автобусные перевозки и упростить работу метро».

Вестминстер передал TfL почти £5 млрд с начала пандемии. Бюджетное финансирование транспортной системы британской столицы оказалось примерно вдвое больше, чем в зарубежных мегаполисах, поскольку пассажиропоток снизился в разы.

Хан считает, что единственная причина финансовых проблем TfL – это COVID-19. «С появлением варианта «омикрон» и новых предписаний по работе из дома сейчас как никогда важно заключить справедливое, устойчивое, долгосрочное соглашение о финансировании TfL в интересах нашей столицы и всей страны», – заявил мэр.