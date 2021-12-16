Елизавета II отменила традиционный рождественский обед

Торжество сорвалось в последний момент

Королева решила отменить традиционный предрождественский обед с другими членами королевской семьи на фоне опасений по поводу роста числа случаев COVID-19 в Великобритании. Об этом сообщает SkyNews со ссылкой на представителей Букингемского дворца. Источник предположил, что проведение торжества могло бы поставить под угрозу слишком многих людей.

Ее Величество до последнего медлила с решением, не желая отменять праздничное мероприятие. Согласно сообщениям, Елизавета II с нетерпением ждала возможности принять у себя около 50 членов своей большой семьи, чтобы поставить точку в этом непростом году, в котором она потеряла мужа, герцога Эдинбургского.

В последнее время королева плохо себя чувствует: в ноябре она отказалась от ряда официальных монарших обязанностей, чтобы отдохнуть после непродолжительного пребывания в больнице. Однако врачи позволили ей дать обед впервые после того, как он был отменен в 2020-м из-за пандемии.

Пышное застолье августейших родственников традиционно устраивают в Букингемском дворце примерно за неделю до Рождества. В этом году оно должно было пройти 21 декабря в Виндзорском замке, где 95-летняя королева проживает с марта прошлого года. Среди приглашенных гостей ожидались принц Уэльский и герцогиня Кембриджская, граф и графиня Уэссекские, герцог Йоркский.