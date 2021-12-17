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«Анна Каренина» в Logan Hall

«Анна Каренина» в Logan Hall
Фотоeventfirst.co.uk

Московский современный художественный театр представляет классический спектакль с участием популярных артистов театра и кино: Владимира Стеклова, Яны Науменко, Дмитрия Мазурова, Руслана Банковского, Михаила Павлика, Ольги Незговоровой, Алексея Жуковского.
О нескольких семьях, счастливых одинаково и несчастных по-разному. О жизни в России 1870-х на разных ее этажах – от петербургского высшего общества до крестьянских дворов. О светской женщине, которая бросает семью ради любви, ломая свою и чужие жизни, и о помещике-идеалисте, который ищет в семье любовь и правду. О явных и скрытых мотивах, которые движут людьми, о тайнах души и свойствах страсти с главной сюжетной линией – Каренина и Анны.

КОГДА: 26 февраля 2022 года, в 19:00
ГДЕ: Logan Hall, University College London, Level 1, 20 Bedford Way, London WC1H 0AL
БИЛЕТЫ: £30–100, по ссылке.

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