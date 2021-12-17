COVID-19 уничтожил маленькие развлекательные клубы

Многие площадки закрываются навсегда

Посещаемость небольших музыкальных заведений резко упала после объявления правительства о плане Б, при этом некоторые из них, скорее всего, закроются навсегда, пишет SkyNews со ссылкой на объединение Music Venue Trust.

По данным этой организации, посещаемость концертов в середине декабря упала на 23% за неделю, притом более 140 тыс. купленных билетов не были использованы. Это привело к снижению валового дохода концертных площадок на 27%.

Сектор терпит убытки в размере почти £2 млн. Представители индустрии призывают министра культуры Надин Доррис создать для помощи заведениям стабилизационный фонд.

Беверли Уитрик, стратегический директор MVT, заявила: «Декабрь – обычно самое загруженное время года для музыкальных заведений, более 20% их годового дохода формируется в течение праздничного сезона. Быстрое снижение посещаемости в это время года представляет собой угрозу для всего сектора, и убытки такого масштаба непросто компенсировать. Сотни концертных залов оказались под угрозой полного закрытия».

Предварительные продажи билетов упали на 27%. В 61% заведений также сообщили, что им пришлось отменить хотя бы одно мероприятие в течение недели с 6 по 13 декабря. Главной причиной был положительный тест на COVID-19 у заявленного артиста или члена его команды (35,6%).