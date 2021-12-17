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Голос Мэрайи Кэри звучит в метро

Голос Мэрайи Кэри звучит в метро
Фотокадр из клипа Мэрайи Кэри

Певица просит соблюдать меры безопасности 

Американская певица Мэрайя Кэри, особенно известная благодаря своему рождественскому хиту «All I Want for Christmas is You», записала объявления для столичной подземки, пишет Time Out London. 

Анонсируя эту новость в Twitter, исполнительница написала, что объединила усилия с Amazon Music, чтобы «поднять настроение пассажирам лондонского метрополитена перед праздниками», и приложила видеоролик о путешествии на подземке.

Звезда хочет, чтобы посетители метро оставались в безопасности. Объявление звучит следующим образом: «Привет, дорогие, это Мэрайя. Выполните мое желание и, пожалуйста, всегда стойте за желтой линией, действуйте осторожно и не забудьте попросить Алексу сыграть «All I Want for Christmas is You» на Amazon Music».

Компания Transport for London ретвитнула запись Кэри и добавила: «Единственная и неповторимая Мэрайя Кэри поразила пассажиров праздничными объявлениями! Вы уже слышали ее во время поездки?»

Новость о сотрудничестве с американской певицей появилась на фоне мрачных сообщений о плачевном финансовом состоянии, в котором транспортная система британской столицы встретит новый 2022 год. Мэр Лондона Садик Хан требует дополнительных ассигнований из государственного бюджета, проездные тарифы увеличены, а работники метрополитена, борясь с массовыми сокращениями, намерены продолжать забастовки. 

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