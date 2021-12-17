Объявлены кандидаты на «Золотой глобус»

Два фильма представлены сразу в 7 номинациях

Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила номинантов на 79-ю кинопремию «Золотой глобус». Список опубликован на ее сайте. Оглашение претендентов на получение награды проходило в формате полноценной церемонии, которую вели президент HFPA Хелен Хене и музыкант Снупп Догг.

Лидерами по числу номинаций стали фильмы «Власть пса» и «Белфаст». Каждый из них представлен сразу в 7 категориях.

Среди сериалов наибольшее внимание жюри привлекли «Тед Лассо» (4 номинации) и «Игра в кальмара» (3 номинации). Среди стриминговых сервисов лидером стал Netflix, проекты которого собрали 17 упоминаний, на втором месте – HBO.

В числе претендентов на «Глобус» – фильм «Купе №6» финского режиссера Юхо Куосманена. Он номинирован на звание «Лучший фильм не на английском языке». Одну из главных ролей в нем сыграл Юра Борисов. Картина также стала кандидатом на премию «Оскар» 2022 года в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

В категории «Лучшая драма» представлены «Дюна» Дени Вильнева, «Король Ричард» Рейнальдо Маркуса Грина, «CODA: Ребенок глухих родителей» Сиан Хедер и «Белфаст» Кеннета Браны.

За звание «Лучшая комедия или мюзикл» поборются «Сирано» Джо Райта, «Не смотрите наверх» Адама Маккея, «Лакричная пицца» Пола Томаса Андерсона, «Тик-так… БУМ!» Лин-Мануэля Миранды, а также «Вестсайдская история» Стивена Спилберга.

Среди номинантов в категории «Лучший режиссер» – Кеннет Брана («Белфаст»), Джейн Кэмпион («Власть пса»), Мэгги Джилленхол («Незнакомая дочь»), Стивен Спилберг («Вестсайдская история») и Дени Вильнев («Дюна»).

На награду в номинации «Лучший драматический актер/актриса» претендуют Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»), Уилл Смит («Король Ричард»), Махершала Али («Лебединая песня»), Хавьер Бардем («Быть Рикардо»), Леди Гага («Дом Gucci»), Николь Кидман («Быть Рикардо»), Кристен Стюарт («Спенсер»), Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй») и Оливия Колман («Незнакомая дочь»).