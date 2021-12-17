В Лондоне пройдет иммерсивная выставка Густава Климта

Мультимедийное шоу покажет мир австрийского художника

Каждый, кто когда-либо видел картину Густава Климта, одного из крупнейших мастеров модерна, наверняка думал: «Конечно, выглядит неплохо, но было бы намного лучше, если бы она была размером с дом и проецировалась на стену». Во всяком случае, так полагает обозреватель журнала Time Out London, который приглашает на выставку Klimt: The Immersive Experience.

Наследие великого австрийца приедет в британскую столицу в мультимедийном формате после громкого успеха иммерсивной выставки Ван Гога и анонса аналогичного мероприятия, посвященного творчеству Фриды Кало.

Светозвуковое шоу Klimt: The Immersive Experience состоится в помещении площадью 20 тыс. квадратных футов, на стены которого будут проецироваться гигантские репродукции самых ярких работ художника. Организаторы выставки обещают поклонникам автора «Поцелуя» и «Юдифи с головой Олоферна» уникальный опыт «на 360 градусов».

Помимо центральной зоны, где работы Климта будут простираться от пола до потолка, в отдельных галереях в более приватной обстановке можно будет узнать подробности о жизни художника, особенностях его техники и влиянии, которое он оказал на мировое искусство. В программе – десятиминутный аттракцион виртуальной реальности, который покажет жизнь Густава Климта от первого лица.

Выставка Klimt: The Immersive Experience откроется 21 июля 2022 года. Стоимость взрослых билетов – от £19,90, детских – £11,50. Подробности можно узнать на сайте мероприятия, билеты приобретаются здесь.